CAMEROUN :: Préparation du Budget 2025 : Le premier ministre Dion Ngute recadre son gouvernement :: CAMEROON

Un conseil de cabinet a eu lieu à Yaoundé. Présidé par le premier ministre chef du gouvernement, il a rappelé les dispositions de la circulaire du président de la République du 23 octobre 2024.

Plusieurs sons discordants ont été observés ces derniers temps au sein de l’appareil gouvernant au Cameroun, mettant en mal la cohésion gouvernementale.

A l’instar du Délégué General à la Sureté Nationale DGSN, Mbarga Nguelé qui s’est offusqué de la dégradation de nos routes en indexant les membres du gouvernement en charge des infrastructures routières. Il en est du Maire De l’arrondissement de Ngoumou qui a publiquement traité les écoles de son unité administratives de poubelles. Une attitude qui a provoqué le courroux de la ministre en charge des enseignements secondaires. Face à ces incohérences et ces dénonciations, le grand public s’interroge sur la fiabilité des actions de gouvernement.

Aussi, il était temps de redonner la confiance. Le prétexte de la préparation du budget 2025 est tout trouvé et l’occasion du conseil de cabinet du mois de novembre propice. Cameroon Tribune, le quotidien à capitaux publics parle de « Ultimes arbitrages ». De fait, Présidant hier, le Conseil de cabinet du mois de novembre, le Premier ministre, Joseph Dion Ngute a rappelé que la circulaire signée le 23 octobre dernier par le président de la République devait servir de boussole. Il a également insisté sur le principe de solidarité entre les membres de son équipe. Ceci avant la présentation du Programme économique, financier, social et culturel du gouvernement, prévue dans les prochains jours à l’assemble nationale.



Conformément à la circulaire présidentielle du 23 octobre 2024, Cette préparation est placée sous le signe d'un budget d'impulsion socioéconomique. Dans ce cadre, un accent particulier devra être mis sur :

(i) l'accroissement de l'offre énergétique aux industries et aux ménages ;

(ii) le désenclavement des bassins de production ;

(iii) l'accroissement de l'offre locale des produits de grande consommation et des intrants destinés aux agro-industries ;

(iv) le renforcement du soutien financier au secteur de l'industrie ;

(v) la poursuite de l'amélioration de l'accès des populations aux soins de santé de qualité ;

(vi) la poursuite de l'accompagnement et de la préservation du pouvoir d'achat des ménages vulnérables

(vii) l'accélération du processus de décentralisation ;

(viii) la poursuite de la veille sécuritaire sur toute l'étendue du territoire et de la mise en œuvre du Plan présidentiel de reconstruction et de développement des Régions affectées par les crises sécuritaires, en particulier celles du Nord-ouest, du Sud-Ouest et de !'Extrême-Nord.

Déjà au menu, Mme Minette Libom Li Likeng, ministre des postes et télécommunications a présenté et défendu, en commission à l'Assemblée Nationale, hier mardi, le projet de loi relatif à la protection des données personnelles au Cameroun. Ce projet de loi sur la protection des données personnelles, vise à garantir les droits et libertés fondamentaux des personnes à l'égard du traitement de leurs données personnelles et pourrait être le levier nécessaire pour surmonter les défis actuels en matière de sécurité numérique et stimuler la croissance économique du pays.