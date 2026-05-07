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© Camer.be : Myriam Zouga
- 07 May 2026 07:56:07
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L'African fashion week act 7 se tient du 4 au 6 juin 2026 au musée national du Cameroun :: CAMEROON
Ce haut lieu de notre histoire deviendra le coeur battant de la mode et diplomatie culturelle entre l'Afrique et l'Europe . C'est ce qui ressort du point de presse tenue ce 5 mai à Yaoundé par le comité d'organisation de cet événement de mode d'envergure internationale.
Les enjeux et les objectifs de cette 7e édition sont énormes : valoriser les identités culturelles africaines et européennes, promouvoir les industries créatives comme vecteurs de développement économique, renforcer le rôle de la mode dans la diplomatie moderne.
African Fashion Week cet événement unique qui rassemble les représentants diplomatiques, les meilleurs stylistes , designers, cuisiniers et artistes de l'Afrique et de l'Europe est placé sous le thème : "diplomatie culturelle : pont entre l'Afrique et l'Europe, où la mode devient un langage universel". Selon madame Francine AMOUGOU PDG de Petrus Amelos Fashion and Events , par ailleurs promotrice de cet événement , les industries culturelles restent encore confronté à de nombreux défis , derrière African Fashion Week il ya 10 ans de combat, de nuit sans sommeil , néanmoins la vision est restée intacte . Je porte en moi l'espoir des jeunes créateurs de mode , cette jeunesse a besoin d'accompagnement. African Fashion Week est une plateforme économique, une vitrine pour la culture Camerounaise.
Durant 3 jours, l'esplanade du musée national du Cameroun se transformera en un carrefour de mode entre soirée d'ouverture et de clôture alliant exposition, tables rondes, gastronomie locale et internationale, défilé de mode et valorisation des créations locales et internationales.
D'après la directrice artistique de cet événement Benjamine BILOA , après appel à candidature cette édition compte 15 designers sélectionnés venant de plusieurs pays d'Afrique ( créateurs émergents),
10 créateurs déjà professionnels venant de plusieurs pays en Afrique ( Gabon, Sénégal, Côte d'Ivoire, Congo Brazzaville, Cameroun ) , france et Italie.
Et enfin 25 mannequins sélectionnés avec des critères très stricte.
Une table ronde selon le programme prévisionnel aura lieu le 5 juin sur le thème des enjeux de la mode Africaine ( qu'es ce qui manque à la mode Africaine) , par ailleurs, au cours de la soirée de gala le 6 juin en clôture les créations de la promotrice madame Francine AMOUGOU seront en vitrine au cours d'un défilé de mode .
Comme innovation majeur de cette 7e édition le comité d'organisation compte créer un écosystème avec les créateurs émergents afin qu'ils puissent promouvoir et vendre leur produit sur le marché international.
Le rendez-vous a été fixé pour le 4 juin prochain .
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