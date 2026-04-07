Guerre Iran-États-Unis : La superpuissance américaine face à sonpiège stratégique :: UNITED STATES

Une hégémonie sous perfusion

Pour la première fois depuis l'Irak, une puissance militaire américaine se retrouve engluée dans un conflit sans sortie visible. La guerre contre l'Iran n'est pas une opération de plus : c'est le révélateur d'une fragilité systémique que Washington refusait d'admettre.

Le piège que personne n'a vu venir

Donald Trump a lancé cette campagne avec une promesse claire : pas de guerre longue, pas d'objectifs flous, pas de répétition des fiascos afghans et irakiens. Pete Hegseth incarnait cette nouvelle doctrine force écrasante, résultats rapides, victoire déclarable.

L'opération Midnight Hammer, l'été dernier, semblait confirmer ce schéma. Les frappes sur les installations nucléaires iraniennes ont été présentées comme une démonstration de précision et d'efficacité. Mais Téhéran n'a pas plié. L'Iran résiste, s'adapte et intensifie. Et Washington se retrouve dans la configuration qu'il avait juré d'éviter : une guerre asymétrique sans issue stratégique claire.

La mécanique est celle d'un casino. Plus on mise, plus il est difficile de quitter la table. La logique stratégique se soumet à l'impératif politique de ne jamais paraître vaincu.

Le mythe technologique fracassé

La supériorité militaire technologique américaine était supposée trancher les conflits avant qu'ils ne s'enlisent. Intelligence artificielle, armes de précision, capacité de décapitation du commandement ennemi : la doctrine reposait sur cette certitude.

Elle vacille. L'analyste Hamidreza Azizi l'explique sans détour : l'Iran ne cherche plus à absorber les frappes. Il redéfinit le terrain du conflit en visant les infrastructures qui soutiennent les opérations américaines et israéliennes. L'objectif n'est plus de gagner sur le champ de bataille, mais d'élever durablement le coût stratégique de toute attaque contre l'Iran.

Ce n'est pas de l'improvisation. Depuis la guerre contre l'Irak dans les années 1980, Téhéran développe une autonomie industrielle militaire. Avant ce conflit, l'Iran exportait déjà près d'un milliard de dollars annuels en drones. L'ancien commissaire européen Thierry Breton est direct : dans la « guerre des réserves », l'Iran tient sur le long terme.

La destruction d'un F-15E en est le symbole le plus brutal. La suprématie aérienne ne garantit plus rien.

Ormuz, le vrai centre de gravité

Le point le plus critique n'est pas militaire. Il est maritime. La fermeture sélective du détroit d'Ormuz attaque le cœur même de l'hégémonie américaine : le contrôle des flux commerciaux mondiaux.

Washington ne domine pas le monde uniquement par ses porte-avions. Il le domine parce qu'il contrôle les isthmes, les détroits, les routes énergétiques, le tissu de la mondialisation. Remettre en cause ce contrôle, c'est saper la légitimité de toute la présence militaire américaine au Moyen-Orient.

Stephen Wertheim, du Carnegie Endowment for International Peace, pose la question sans filtre : quelle est la justification de cette présence si elle provoque précisément ce qu'elle était censée empêcher ?

Les États-Unis, facteur de déstabilisation mondiale

C'est le retournement le plus profond. Washington n'est plus perçu comme le garant de l'ordre mondial. Ses propres alliés le disent. Vivian Balakrishnan, ministre des Affaires étrangères de Singapour, l'affirme publiquement : le garant de l'ordre mondial fondé sur les règles est devenu une puissance révisionniste, voire un perturbateur.

La sur-extension impériale est documentée. Les États-Unis sont engagés sur plusieurs fronts simultanément. Ils épuisent un arsenal qu'il faudra des années à reconstituer. Ils se détournent du Pacifique priorité stratégique déclarée pour s'enliser au Moyen-Orient, cette même région que Trump avait juré d'abandonner.

Rosemary Kelanic, de Defense Priorities, synthétise l'échec : cette campagne démontre que les États-Unis ne possèdent plus les avantages stratégiques qu'ils croyaient avoir.

Une hégémonie qui se vide de l'intérieur

La guerre en Iran accélérera la course mondiale aux armements. Les alliés des États-Unis, dont la confiance s'érode, n'ont plus que deux options : l'autonomie stratégique ou la subordination à une autre puissance.

Si les États-Unis ne peuvent plus sécuriser les mers, imposer des résultats ou offrir de la stabilité, leur déclin impérial ne sera plus une hypothèse d'analyse. Ce sera un fait accompli comme ce le fut pour d'autres empires avant leur chute.

La vraie question n'est pas de savoir si Trump peut déclarer la victoire. C'est de savoir si la prochaine superpuissance a déjà commencé à prendre sa place.

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