CAMEROUN :: De la cacophonie au sommet de l’Etat, le pape doit venir nous sauver ! :: CAMEROON

Un conflit oppose le Ministre de L’Habitat et du Développement Urbain Célestine Ketcha Courtes au Maire de la ville de Yaoundé, Messi Atangana. Au centre du conflit, la route que va emprunter le Pape Léon XIV au cours de son séjour à Yaoundé. Une preuve de la cacophonie au sein des instances dirigeantes du Cameroun. Le sujet est resté dans l’actualité durant tout le week end et la presse s’est abondamment abreuvée.

Une histoire bizarre qui sort du commun. Elle oppose un élu du peuple à un membre du gouvernement. L’Indépendant, un journal de Yaoundé parle de « Tordre le cou ». Et explique une Scène surréaliste en plein cœur de capitale Yaoundé, où des affrontements d’une violence inouïe ont opposé le vendredi 20 mars 2026, policiers et ouvriers de l’entreprise Arab Contractors, sur un chantier routier en léthargie, suite à la reprise des travaux ordonnée par Célestine Ketcha Courtes, Ministre de l’Habitat et du Développement Urbain (Minhdu), au grand agacement de la Mairie de la ville, maître d’œuvre des travaux querellés.

Toute chose qui pose la question de préséance ou de hiérarchie entre d’une part ceux qui gouvernent et l’autre les élu locaux chargés des problèmes quotidiens des citoyens.

En réponse, L’Equation, un journal de Yaoundé, capitale politique pointe du doigt « Luc Messi de l’inertie et l’insubordination aux instructions ». Les conséquences du mauvais casting du choix du maire de la ville de Yaoundé, constatées par son prédécesseur dans ce qu’est devenue la capitale politique du Cameroun, entrainent aujourd’hui de l’inertie et des insubordinations dans l’exécution de choix gouvernementaux pour le développement de cette ville.

Au moment où le chef de l’Etat Paul Biya, fait des choix cruciaux, à faire implémenter par le ministre de l’Habitat et du Développement Urbain, Célestine Ketcha Courtes, à la veille de l’accueil par le Cameroun de deux événements de portées internationales qui sont : la visite du Pape Léon XIV, et la rencontre de l’OMC, Messi Atangana, le maire de la ville de Yaoundé, a trouvé ce moment important pour faire tirer toutes les initiatives d’embellissement de la ville vers le bas…



En attendant, Cameroon Actuels implore « Votre Sainteté venez nous sauver ! ». Avant même la venue du Pape Léon 14 au Cameroun, les démons de l’incompétence sont entrain de s’agiter à Yaoundé. Ce week-end, le chantier de la route Madagascar Cité Verte a donne lieu à des bagarres entre les entreprises sur le terrain main surtout à une altercation physique entre Célestine Ketcha Courtès, la Mindhu, et les employés de la mairie de Yaoundé…

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