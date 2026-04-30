CAMEROUN :: Datouo à l'Assemblée nationale : 150 fantômes et un conseiller limogé, la rupture est-elle réelle ? :: CAMEROON

150 travailleurs fantômes supprimés. Un conseiller technique relevé de ses fonctions pour faute grave. En quelques semaines, Théodore Datouo envoie un signal clair à l'institution qu'il dirige. Mais derrière l'affichage, la question de fond reste entière : s'agit-il d'une réforme durable ou d'un début de mandat sous pression de l'opinion ?

Une institution héritée de 34 ans de gouvernance monolithique

Théodore Datouo est le nouveau président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il a pris la tête d'une institution qui a fonctionné pendant trente-quatre ans sous la direction d'un seul homme, avec les habitudes organisationnelles que cette longévité implique nécessairement.

Parmi ses premières décisions documentées figure la révocation de M. Ake Sonny Aku, jusqu'ici conseiller technique et chef du Bureau du personnel au cabinet du président de l'Assemblée nationale. Le décret de révocation invoque une faute grave. Ake Sonny Aku a été réaffecté au Secrétariat général. Cette décision fait suite à la suppression de 150 travailleurs fantômes au sein de l'institution ; un audit dont les conclusions ont manifestement eu des suites concrètes.

Le lien précis entre la révocation d'Ake Sonny Aku et l'audit sur les effectifs fantômes n'est pas explicitement établi dans les documents officiels disponibles. Ce qui est établi, en revanche, c'est la séquence : audit, suppressions de postes, sanction individuelle au plus haut niveau administratif du cabinet.

Pourquoi ce signal est significatif dans le contexte camerounais

La notion de travailleur fantôme se définit comme un agent inscrit sur la masse salariale d'une institution publique, percevant une rémunération, sans exercer de fonctions réelles correspondantes. Ce phénomène constitue l'une des formes les plus coûteuses et les plus banalisées de gestion patrimoniale des institutions publiques en Afrique subsaharienne.

Que le nouveau président de l'Assemblée nationale du Cameroun ait choisi de s'attaquer frontalement à ce problème dès les premières semaines de son mandat révèle plusieurs choses. Il dispose d'une marge de manœuvre suffisante pour bousculer les équilibres existants. Il a choisi de ne pas négocier silencieusement mais d'agir publiquement, ce qui transforme chaque décision en signal institutionnel. Et il a accepté de créer des ennemis internes dès le début ; un choix rarement fait par les nouveaux responsables qui préfèrent consolider leur assise avant d'agir.

L'héritage de 34 ans de culture institutionnelle uniforme ne se défait pas par décret. Mais les décrets sont le premier outil disponible. Datouo semble avoir choisi d'en user rapidement.

Changement institutionnel par la sanction

Le mécanisme sous-jacent à la stratégie de Théodore Datouo est celui de la dissuasion par l'exemple. En relevant publiquement un conseiller technique de rang élevé pour faute grave, le nouveau président envoie un message à l'ensemble du personnel de l'institution : la hiérarchie ne protège plus automatiquement. Le statut n'immunise pas contre les conséquences.

Ce type de signal, lorsqu'il est crédible et suivi d'autres mesures cohérentes, peut produire un effet d'alignement comportemental dans les semaines qui suivent. Les agents qui maintiendraient des pratiques non conformes font face à une incertitude nouvelle : la tolérance implicite qui prévalait sous l'ancienne direction n'est plus garantie.

La réforme institutionnelle à l'Assemblée nationale camerounaise passe nécessairement par une reconfiguration des incitations. Tant que les comportements déviants ; présences fictives, abus de position, gestion opaque des ressources humaines ; n'engendrent aucune sanction, ils persistent. La suppression de 150 travailleurs fantômes et la révocation d'un cadre supérieur sont deux interventions cohérentes dans cette logique.

La crédibilité de la rupture se jouera dans la durée

La question centrale est celle de la cohérence. Une institution de cette taille et de cette histoire produit des résistances. Si les premières sanctions ne sont pas suivies d'une discipline budgétaire et managériale continue, l'effet dissuasif s'érode rapidement. Le Cameroun politique observe et documente. Chaque entorse future sera mise en regard des engagements initiaux.

La réforme de l'Assemblée nationale du Cameroun sera jugée sur des indicateurs structurels : la masse salariale nette de l'institution, la transparence des marchés passés, la qualité du travail législatif produit, et la capacité à résister aux pressions des intérêts installés. Aucun de ces indicateurs ne peut être évalué en quelques semaines.

Il existe également un enjeu symbolique plus large. L'Assemblée nationale est une institution de représentation. Sa crédibilité populaire dépend directement de la perception qu'ont les citoyens de son intégrité de fonctionnement. Une réforme visible ; même partielle ; restaure une partie de cette confiance institutionnelle érodée.

La réforme ou l'effet d'annonce ?

Théodore Datouo a choisi la visibilité. Ses premières semaines à la tête de l'Assemblée nationale du Cameroun sont marquées par des actes concrets, documentés et publics. C'est plus que ce que produisent la plupart des transitions institutionnelles au Cameroun.

Mais la question que pose le Cameroun politique est juste : le changement de style est-il le prélude à un changement de substance ? Trente-quatre ans de culture institutionnelle constituent une inertie considérable. La vraie réforme ne se mesure pas aux décrets des cent premiers jours ; elle se mesure à ce qui tient encore trois ans après.

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