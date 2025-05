CAMEROUN :: MAROLE TCHAMBA : LA REINE, LA DIVA DU BENDSKIN, LA PRINCESSE BANGOULAP :: CAMEROON

Marole Tchamba : La majestueuse voix de la musique camerounaise

Parmi les voix féminines et les corps en mouvement qui ont marqué le Bend-skin au cours des trente dernières années, Marole Tchamba occupe une place à part, unique, presque légendaire. C’est avec assurance que cette grande dame est entrée en scène, presque avec solennité, telle une amazone moderne, vêtue d’un héritage musical qu’elle a elle-même façonné. Marole Tchamba, plus qu’une chanteuse, est une institution vivante, une icône enracinée dans le cœur des mélomanes et dans l’histoire du patrimoine artistique camerounais. À chaque apparition, elle ne se contente pas de chanter : elle déploie une force, une âme, un appel vibrant à l’espoir et à la résilience.

Une signature artistique inimitable

Connue pour son style unique, flamboyant et profondément ancré dans les traditions du Bend-skin, Marole Tchamba est une voix imposante. Elle est la voix du peuple, une porteuse de valeurs, une ambassadrice culturelle dont les chansons résonnent bien au-delà des frontières du Cameroun. Depuis son tout premier album, elle a enchaîné les succès, porté haut les couleurs de la culture Nde, et façonné un style qui lui est propre : à la fois rythmé, profond, engagé et accessible.

Une carrière jalonnée de récompenses et d’impact

C’est une véritable success story : plus de huit albums, des dizaines de singles, plus de quarante clips, une maison de production, des nominations prestigieuses en Afrique et à l’international, et des collaborations de légende. Marole Tchamba a chanté aux côtés de Manu Dibango, Papa Wemba, Meiway, Monique Séka, et bien d’autres figures majeures. Elle ne collectionne pas seulement les prix – elle inspire, elle construit, elle fédère.

Central Bar : L’art de transformer une chanson en événement

Son dernier single, Central Bar, est un grand tube. C’est un cantique populaire, un chant de ralliement qui envahit les rues, les marchés, les taxis et les salons. Comme un plat de Ndolè bien relevé, cette chanson touche toutes les couches sociales : les jeunes l’adoptent, les doyens l’approuvent, les sceptiques en redemandent. Véritable coup de maître, elle représente à la fois la continuité et le renouvellement dans une carrière déjà riche et admirable.

Une artiste aux multiples casquettes

Marole Tchamba, c’est aussi une femme de lettres, une styliste, une entrepreneure, productrice, éditrice, chorégraphe. Elle ne se repose sur aucun laurier. Toujours en mouvement, elle mêle foi, prière, réflexion et action dans une alchimie de travail et de passion. La Princesse Bangoulap, comme on l’appelle affectueusement, n’est pas qu’un surnom : c’est le titre d’une vie transformée en mission culturelle, une cause artistique, une flamme vivante.

Une icône pour aujourd’hui et pour demain

Marole Tchamba n’a plus rien à prouver. Et pourtant, elle continue de surprendre, de produire, de transmettre. Son engagement va au-delà de la musique :en fondant La Maison des Orphelins, elle démontre que son combat pour la vie, la dignité et l’amour dépasse les micros et les projecteurs. Elle a un sourire radieux, une parole puissante, un art sacré. Elle ne chante pas pour passer le temps. Elle chante pour traverser le temps. Alors, salut l’artiste. Salut la légende.

Marole Tchamba : Une voix du Cameroun, une voix de l’Afrique

Il fait partie aujourd’hui des voix qui traversent les âges, des voix qui ne se contentent pas d’interpréter des mélodies, mais qui portent un peuple, une mémoire, une tradition. Marole Tchamba est de celles-là. Surnommée affectueusement la Princesse Bangoulap, elle est une icône camerounaise, symbole vibrant du Bend-skin, ce rythme qui pulse au cœur de la culture de l’Ouest. Elle n’a jamais chanté pour divertir, mais pour éveiller les consciences, faire danser les esprits, toucher les âmes.

Une étoile militante de la tradition

Grâce à une force intérieure rare, la grande dame de la musique camerounaise transforme chaque note en message. Inspirée par les chants de ses aînés, notamment Elvis Kemayou, elle développe un timbre unique, une façon d’interpréter enracinée dans l’oralité de sa culture. Dès les années 1980, elle apparaît dans l’émission Télé Podium. Très vite, elle séduit par sa voix mais aussi par sa prestance scénique, magnétique et fière. Son premier tube devient un hymne populaire. Elle commence à voyager à travers le monde et reçoit une pluie de distinctions. Son parcours, à la fois intime et universel, inspire autant qu’il bouleverse. Elle prouve qu’être artiste, c’est porter le monde dans sa voix et rassembler les peuples autour d’une vérité poétique. Elle n’est pas seulement une diva. Elle est une lumière dans l’obscurité, une femme entière.

Une beauté qui enchante autant que sa voix

La beauté de Marole Tchamba rayonne d’une élégance naturelle et intemporelle, marquée d’une grâce presque divine. Son regard profond, souvent illuminé par un sourire doux, semble porter à la fois la force et la vulnérabilité. Sa silhouette élancée, ses traits délicats font d’elle une présence majestueuse, aussi à l’aise sur les tapis rouges que sur scène. Elle n’est pas simplement jolie : elle brille comme une lumière, une aura captivante où la voix et l’apparence se conjuguent pour dessiner l’image d’une femme qui fascine, élève et inspire. Parmi ses nombreuses distinctions figure en bonne place le prix :

2005 : Prix TITAN CLUB – Paris Prix international privé.

2008 : EXCELLENCE AFRICAINE – Artiste-Musicienne de l’année. Une distinction majeure continentale qui consacre la qualité artistique et l’impact culturel de son œuvre.

2009 : Ambassadrice de la chanson camerounaise par le MINAC. Titre symbolique fort, qui officialise son rôle de porte-drapeau de la musique camerounaise à l’échelle internationale.

2008 : CANAL 2’OR – Prix du Jury : Artiste ou Groupe d’expression Traditionnelle Distinction nationale importante, saluant son engagement dans la promotion des musiques patrimoniales.

2013 : EXCELLENCE AFRICAINE – Oscar d’or, Artiste Musicienne de l’année Récompense honorifique soulignant la régularité et la qualité de sa carrière sur le plan artistique et humain.

2014 : Prix BALAFON MUSIC AWARDS – Meilleur Artiste de la Région de l’Ouest Récompense locale emblématique de sa région natale, renforçant son enracinement culturel.

2014 : Nominée aux AFRIMA (All Africa Music Awards) – Meilleure artiste féminine d’Afrique Centrale. Une reconnaissance continentale prestigieuse parmi les plus grandes voix africaines

2017 : Prix AWA (African Washington Awards) – 25 ans de carrière musicale aux USA Reconnaissance internationale valorisant la longévité et l’influence de sa carrière au-delà du continent

africain. 2011 : CANAL 2’OR – Diplôme d’excellence, Artiste Féminin de l’année Témoigne de sa popularité et de son impact sur le public camerounais à un moment clé de sa carrière.

2006 : Oscar d’argent OQUAÏÏ – Innovation et qualité Récompense transversale, valorisant l’excellence de sa démarche artistique et entrepreneuriale.

contact 00 237 699 93 28 46 / 670 36 09 78

mail : maroletchamba@gmail.com