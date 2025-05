Robert Bourgi alerte sur un chaos politique possible au Cameroun après Paul Biya :: CAMEROON

Dans une récente interview menée par la journaliste Morgane Palmer sur YouTube, l’avocat franco-libanais Robert Bourgi, célèbre pour sa proximité avec les cercles du pouvoir africain, a lancé un avertissement clair concernant l’avenir du Cameroun après le départ du président Paul Biya.

Critiquant la longévité au pouvoir du chef d’État camerounais, en poste depuis 1982, Bourgi évoque la nécessité pour ce dernier de faire son introspection politique. Selon l’avocat d'affaires, les expériences historiques d’autres régimes africains devraient servir de leçon. Il cite notamment les cas de l’ex-Zaïre de Mobutu Sese Seko et de la Côte d’Ivoire sous Houphouët-Boigny, qui ont tous deux sombré dans l’instabilité après des règnes prolongés.

Bourgi évoque une possible période de turbulence, voire de désordre, qu’il qualifie d’harmaguedon politique, une expression lourde de sens qui annonce un avenir incertain si aucune transition apaisée n’est préparée. En s'appuyant sur sa lecture de la Francafrique, il affirme que les puissances occidentales observent, mais n'interviendront que si leurs intérêts directs sont menacés.

L’intervention de Bourgi relance un débat sensible au Cameroun : celui de la succession politique. À plus de 90 ans, Paul Biya continue d’occuper le sommet de l’État, sans qu’une véritable stratégie de transmission du pouvoir ne soit officiellement définie. Cette situation alimente spéculations, tensions internes et inquiétudes dans la population.

Le message de Robert Bourgi résonne comme une alerte. Il invite les acteurs politiques camerounais, mais aussi la société civile, à anticiper pour éviter un effondrement brutal des institutions. Car, comme l’ont montré les précédents africains, le vide de leadership post-autocratie est souvent un terrain fertile pour le chaos.