FRANCE :: Avant Match PSG – Liverpool : prudence et confiance au rendez-vous

À la veille du choc des huitièmes de finale de la Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, l’atmosphère était teintée d’une prudence mesurée lors de la conférence de presse tenue au Campus PSG.

Premier à se présenter devant les médias, Vitinha a affiché la sérénité d’un vestiaire prêt à en découdre : « Nous sommes prêts. Nous avons bien travaillé et nous savons ce qui nous attend. » Un discours simple, mais révélateur d’une confiance collective, sans excès ni euphorie.

De son côté, Luis Enrique a également préféré jouer la carte de la retenue. Interrogé sur le statut de favori que beaucoup attribuent à son équipe, l’entraîneur espagnol a rappelé, non sans malice : « L’an dernier, Liverpool était favori. On a tous vu comment cela s’est terminé. » Un moyen subtil de rappeler que la Ligue des champions n’accorde aucune certitude et que les réputations se construisent sur le terrain.

Malgré ce discours prudent, la presse présente a dans son ensemble reconnu la supériorité actuelle du PSG, fort d’un collectif plus solide et d’individualités en pleine forme. Entre la dynamique du championnat et la maturité affichée par le groupe, Paris semble aborder ce rendez-vous européen avec une légère avance psychologique.

À l’évidence, Luis Enrique et ses hommes avancent avec humilité, mais aussi avec la conviction que cette saison, le PSG a les armes pour franchir un nouveau cap sur la scène continentale.

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