CAMEROUN :: Le ministre Manaouda Malachie sur les fronts de combat pour la santé publique. :: CAMEROON

Le ministre de la santé est sous tous les fronts de lutte. L’infertilité, le paludisme, le choléra, le covid19 sont au menu.

Devant la représentation Nationale et pour lutter contre l’Infertilité, Manaouda Malachie a plaidé et «L’Assemblée Nationale adopte la Loi sur la procréation médicalement assistée » Le journal Quotidien Echos santé précise que, Défendue par le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachie à la chambre basse du Parlement, l’Assemblée Nationale a adopté ledit projet de Loi qui encadre la pratique de la PMA dans le pays. Composé de 65 articles répartis dans 10 chapitres, ce projet de loi offre l’opportunité aux demandeurs de la PMA de voir aboutir leur projet parental, en bénéficiant d’une protection Juridique adéquate. Il fournit aux établissements hospitaliers exerçant la PMA ou désirant l’exercer, le cadre légal régissant leurs activités et permet également aux pouvoirs publics de disposer d’un instrument approprié de contrôle et de régulation de ce secteur.

Pour la Lutte préventive contre le paludisme, «L’option Milda » a été adoptée. Le National indique que Le Gouvernement mise sur la prévention à travers Milda ‘’. Telle est la substance d’un point de presse donné le 21 juin 2022, par le ministre de la Santé Publique, le Dr Manaouda Malachie au cours duquel le MINSANTÉ appelle les populations à adhérer aux phases de dénombrement et de distribution des Moustiquaires à Longue Durée d’Action. Lancée officiellement le 5 juin 2022 dans la partie septentrionale du pays, la 4e campagne de distribution des moustiquaires va s’étendre jusqu’en 2023 aux autres régions du pays. Elle a pour objectif, la distribution de 16.756.200 Milda à 27.740.035 Camerounais en trois temps.

Ce qui fait dire au journal Investig Infos que «Les données qui confortent le choix de Manaouda Malachie ». Accusé des faits non vérifiables et erronés sur toute la ligne, le Ministre de la Santé Publique dans le cadre de l’octroi des marchés de distribution des Milda a suivi l’avis technique de son collaborateur. Avis partagé par plusieurs acteurs de l’administration et utile pour la population camerounaise dans le cadre de la lutte efficace contre le paludisme.

Un autre front de lutte est «Le choléra résiste ». Le quotidien Mutations parle de 267 nouveaux cas enregistrés au Cameroun en deux semaines dont neuf décès. Au total 172 mots en huit mois.

La Gestion fonds Covid-19 reste d’actualité «Le dossier transmit aux instances Judiciaires ». Depuis la publication du rapport d’audit, le 16 novembre 2021 par la Chambre des comptes, les débats qui en ont suivi sont retombés. La question est revenue à l’hémicycle, le 17 juin 2022 en présence du chef du gouvernement. Indique Quotidien Echos Santé