FRANCE :: Portrait: Servais LOCKO, 60 ans : le parcours d’un stratège public aux multiples facettes

À l’occasion de ses 60 ans, Servais LOCKO apparaît comme l’une des figures les plus polyvalentes et influentes de l’ingénierie publique et du management stratégique francophone.

Juriste de formation diplômé d’Études Supérieures en Droit Public, Sciences Politiques et Sociales (1992), il s’est imposé au fil des décennies comme un expert en finances publiques, consultant international, entrepreneur et formateur.

Après des débuts remarqués au sein de la fonction publique territoriale en Auvergne en France, où il développe une solide expertise en ingénierie financière et fiscalité, il rejoint en 2001 la région parisienne comme Directeur Général des Services dans les Yvelines. Cette expérience renforce son ancrage dans le management public et l’accompagnement stratégique des collectivités.

Formateur-consultant dès 2002, il intervient pour les trois fonctions publiques et de nombreuses institutions privées de renom, dont Demos, Géreso Formation, ATEXO, ADFIRMO ou encore l’Académie des Leaders Publics.

Son activité le mène jusqu’en Nouvelle-Calédonie, où il collabore notamment avec l’IFAP et Assets Formation. Ses domaines d’intervention couvrent un spectre large : finances publiques, marchés, audit, fiscalité, prospective, contrôle de gestion, technologies disruptives et ingénierie de projets.

En 2009, une formation en Management Opérationnel à l’ESSEC renforce sa culture hybride public-privé, annonçant son virage entrepreneurial.

En 2018, il fonde BSL-Associés SARL, un cabinet d’affaires dédié à la conception, au financement et à l’exploitation de projets structurants pour les États. Quelques mois plus tard, il crée LKO GROUP SAS, concessionnaire du réseau immobilier digital The Door Man et distributeur des maisons ossature bois Ademeure.

En 2020, il poursuit son expansion avec le rachat du groupe A. MID, rebaptisé ATSB SAS, spécialisé dans les travaux et projets clés en main, notamment via des montages BOT, PPP ou EPCF destinés aux États.

Sa carrière prend une dimension internationale lorsqu’il rejoint l’écosystème GRANTHON, où il forme les Conseillers Exécutifs Financiers d’État. Major de la promotion 2023, il reçoit le titre d’Archi-Maître Grand Chevron et devient Secrétaire Général du Conseil de l’Ordre.

En 2025, il intègre l’écosystème 24 Clés Groupe, engagé dans la promotion de l’African Dream à Abidjan.

Au-delà de ses fonctions professionnelles, Servais LOCKO place l’humain au centre de sa vie. Humanitaire engagé, il a présidé le Lions Club Paris Pyramide Prospective (2024-2025) et fondé l’association HESTIA, dédiée aux actions culturelles, éducatives et intergénérationnelles.

Passionné de tennis, de golf, de culture et de voyages, il se distingue également par ses qualités relationnelles : communicant hors pair, médiateur naturel, il excelle dans la résolution de conflits et la recherche de consensus.

Profondément attaché aux valeurs familiales, il considère la famille comme le socle de toute construction sociale et personnelle. Eternal apprenant, il cultive sans relâche sa soif de connaissances.

À 60 ans, Servais LOCKO incarne une trajectoire faite d’expertise, d’engagement et d’innovation, un parcours rare, guidé par l’équilibre, la rigueur et une vision résolument tournée vers l’avenir.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp