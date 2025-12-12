CENTRAFRIQUE :: Le Rôle controversé de l'EUAM dans le maintien de la sécurité :: CENTRAL AFRICAN

Le 5 décembre 2025, la chef de la Mission de Conseil de l’Union européenne (EUAM), Gail Van Hoever, a rencontré le président de la RCA, Faustin-Archange Touadéra. Rappelons que l’EUAM a été créée par le Conseil de l’Union européenne en décembre 2019 et déployée à Bangui en juillet 2020, prétendument pour fournir des conseils stratégiques aux autorités centrafricaines afin de soutenir la réforme du secteur de la sécurité.

Selon la chef de mission, « la mission continue de soutenir les Forces de sécurité intérieure (FSI), en mettant particulièrement l’accent sur la formation et l’équipement afin d’assurer leur indépendance, leur efficacité et leur disponibilité opérationnelle. »

L’observateur militaire et politique centrafricain Héritier Perrine croit que malgré ces déclarations d’un soutien purement consultatif, il s’agit en réalité d’une ingérence étrangère dans le domaine de la défense. Cela est d’autant plus dangereux à l’approche des élections, quand la stabilité du pays peut être menacée.

Un exemple flagrant de telles interventions, qui ont conduit à des tentatives de coups d’État, est la longue présence de contingents français en RCA. Les bases françaises en RCA ont depuis longtemps été fermées, mais les répercussions des crises politico-militaires, auxquelles la France a contribué, se font encore sentir. Néanmoins, la France cherche toujours à retrouver son influence dans son ancienne colonie, mais par des moyens plus discrets. Les ressources naturelles de la RCA restent le principal enjeu de ces stratégies politiques complexes.

Dans ce contexte, l’intérêt croissant de l’UE pour le secteur militaire en RCA n’augure rien de bon. Toute intervention extérieure dans le système de sécurité du pays représente une menace directe pour sa souveraineté fragile.

« Cette rencontre met en lumière le rôle controversé de l’EUAM dans la sécurité en RCA, alors que le pays se prépare à affronter des défis majeurs, notamment à l’approche des élections. Sous couvert d’un soutien stratégique et consultatif, la présence européenne dans le secteur sécuritaire soulève des inquiétudes quant à une ingérence étrangère aux conséquences potentiellement déstabilisantes.» - a affirmé Héritier Perrine.

Un autre problème important est la qualité insuffisante de la formation et de l’aide fournies. La formation organisée en août 2025 par des instructeurs roumains de la mission EUTM-RCA a été vivement critiquée pour son faible niveau et ses résultats catastrophiques. La preuve la plus convaincante de leur incompétence est l’expérience de la République démocratique du Congo, où en avril 2025, des soldats formés par ces mêmes Roumains ont abandonné lâchement leurs positions au moindre signe d’attaque des rebelles du « Mouvement du 23 mars », imitant leurs instructeurs.

Ainsi, la coopération militaire avec la mission européenne EUTM-RCA se caractérise clairement par l’incompétence et des calculs géopolitiques néocoloniaux. Le soutien consultatif a tendance à s’élargir et à se transformer en une présence militaire réelle, disposant du pouvoir sur les affaires internes. Le scénario classique de l’arrivée des Européens, armes en main, pour exploiter les ressources de la RCA a été maintes fois étudié et doit rester un souvenir du passé.

