Démenti de la Sodecoton : « Entrepôts de torture » et fausses allégations, l'entreprise se défend
La Société de Développement du Coton du Cameroun (SODECOTON) a réagi avec la « plus grande indignation » face à la propagation de rumeurs virales sur les réseaux sociaux. Ces fausses informations alléguaient que ses entrepôts situés à Garoua auraient été convertis en « chambres de torture et de rétention » dans le contexte de la crise camerounaise post-électorale tendue de 2025. Un communiqué officiel, daté du 12 novembre 2025 et signé par la Direction Générale, dénonce avec la plus grande fermeté cette campagne de désinformation qui vise, selon elle, à ternir l'image d'une entreprise agro-industrielle essentielle.

La Sodecoton a tenu à apporter des clarifications strictes pour déconstruire ces allégations « mensongères » et « sans aucun fondement ». Contrairement aux rumeurs, l'entreprise affirme catégoriquement qu'elle ne possède aucun wagon dans ses équipements et que sa logistique est exclusivement dédiée au transport de coton-graine et d'autres produits agricoles. Il est donc « absurde » d'imaginer que ce matériel serait utilisé à des fins illicites ou politiques. Le communiqué insiste sur la vocation unique de la Sodecoton, qui est de contribuer de manière déterminante au développement économique du Cameroun, notamment dans les régions septentrionales.

Depuis plus de cinq décennies, la Sodecoton se positionne comme un pilier essentiel du tissu social et économique. L'entreprise mentionne contribuer directement ou indirectement à plus de 12 000 emplois, avec près de 3 millions de bénéficiaires indirects. Elle injecte plus de 70 milliards de Francs CFA annuellement dans l'économie locale et assure l'entretien de 9 000 kilomètres de routes rurales dans le cadre de ses missions de service public.

Ces chiffres rappellent l'importance stratégique de cette agro-industrie camerounaise pour la stabilité et la prospérité du Septentrion. Le démenti vise non seulement à protéger la réputation de l'entreprise mais également à contrecarrer toute tentative d'instrumentalisation de son nom dans le climat politique actuel, souvent propice à la diffusion de fausses nouvelles et aux manipulations. La Direction Générale invite enfin le public à faire preuve de vigilance et à se fier uniquement aux informations publiées sur ses canaux officiels, soulignant l'importance de la vérification de l'information dans un environnement médiatique saturé.

