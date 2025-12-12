Collision bus/citerne à Likomba, Tiko : 8 Morts, l’urgence de la sécurité routière au Cameroun :: CAMEROON

La localité de Likomba, située à Tiko dans la région du Sud-Ouest du Cameroun, a été le théâtre d'une tragédie routière d'une rare violence. Suite à la collision dramatique entre un camion-citerne et un bus de transport de passagers, le camion-citerne a explosé, entraînant la mort d'au moins huit personnes. Le bilan, encore provisoire, fait également état de plusieurs blessés graves qui luttent actuellement pour leur vie dans les hôpitaux de la région, suscitant une vague d'émotion et de prières à travers tout le pays. L'ampleur de ce drame met cruellement en lumière les défaillances persistantes dans la gestion du transport de matières dangereuses et la sécurité des usagers.

Cette catastrophe, qui s’inscrit dans une période souvent marquée par une augmentation des accidents ("Dirty December" ou période de fin d'année), est le résultat d'une conjonction de facteurs. Bien que les détails exacts de la collision fassent l'objet d'une enquête, l'état précaire des infrastructures routières, le non-respect potentiel des règles de conduite et les problèmes liés à la maintenance des véhicules lourds sont des hypothèses malheureusement récurrentes dans de telles circonstances. La violence de l'explosion, due au chargement de carburant du camion-citerne, a transformé le lieu de l'accident en une scène de désolation.

Cet événement tragique relance inéluctablement le débat sur l'urgence d'une refonte de la sécurité routière au Cameroun. Les normes de contrôle technique des camions-citernes et des bus de transport public doivent être rigoureusement appliquées, et les sanctions contre les transporteurs négligents doivent être dissuasives. Au-delà des mesures techniques, une sensibilisation accrue des conducteurs et du grand public est indispensable pour prévenir ces drames. Le danger lié au transport routier est une menace constante qui exige une réponse ferme et coordonnée des pouvoirs publics, des entreprises de transport et des citoyens.

La nécessité d'améliorer la prise en charge des victimes est également au cœur des préoccupations. Les blessés, dont le pronostic vital est engagé pour certains, ont besoin de soins intensifs, et les familles des défunts requièrent un soutien psychologique et matériel immédiat. Ce drame doit impérativement forcer les autorités à renforcer les centres d'urgence et à garantir un meilleur accès aux soins post-traumatiques.

En définitive, au-delà du deuil et de la solidarité manifestée envers les habitants de Likomba, l'État doit considérer cette tragédie comme un signal d'alarme pour s'engager résolument vers une réglementation plus stricte et plus efficace. L'investissement dans des routes plus sûres, l'application sans concession des lois sur le transport et la promotion d'une culture de la prudence sont les seules voies pour empêcher que d'autres vies ne soient perdues sur nos axes routiers.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp