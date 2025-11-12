Une nouvelle page du football africain s’écrit !

L’ancienne gloire des Lions Indomptables André KANA-BIYIK se raconte dans une biographie exceptionnelle intitulée “C’ÉTAIT MA MISSION”, fruit d’une collaboration avec le chercheur Dr Hervé KOUAMOUO.

Née d’une rencontre entre passion et recherche, cette œuvre retrace le parcours inspirant d’un footballeur emblématique qui, avec humilité, affirme avoir simplement “rempli sa mission”. La préface, signée du célèbre entraîneur Claude Leroy, apporte un éclairage fort sur la carrière et l’héritage de l’homme.

Rendez-vous le samedi 06 décembre à Champigny, à deux pas de Paris, pour la présentation officielle du livre et un moment d’échanges avec les auteurs.

Venez nombreux découvrir l’histoire, les valeurs et les confidences d’un sportif qui a marqué toute une génération !