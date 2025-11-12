-
© Sopieprod : Hilaire SOPIE
- 12 Nov 2025 05:07:45
- |
- 303
- |
-
FRANCE :: Annonce culturelle: Lancement du livre “C’ÉTAIT MA MISSION”
Une nouvelle page du football africain s’écrit !
L’ancienne gloire des Lions Indomptables André KANA-BIYIK se raconte dans une biographie exceptionnelle intitulée “C’ÉTAIT MA MISSION”, fruit d’une collaboration avec le chercheur Dr Hervé KOUAMOUO.
Née d’une rencontre entre passion et recherche, cette œuvre retrace le parcours inspirant d’un footballeur emblématique qui, avec humilité, affirme avoir simplement “rempli sa mission”. La préface, signée du célèbre entraîneur Claude Leroy, apporte un éclairage fort sur la carrière et l’héritage de l’homme.
Rendez-vous le samedi 06 décembre à Champigny, à deux pas de Paris, pour la présentation officielle du livre et un moment d’échanges avec les auteurs.
Venez nombreux découvrir l’histoire, les valeurs et les confidences d’un sportif qui a marqué toute une génération !
Lieu : Champigny-sur-Marne (région parisienne)
Contact & Réservation : 06 19 58 09 44
Ne manquez pas cet événement littéraire et sportif unique !
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique LIVRES
Les + récents
06:59
L'artiste Barbara clémence prône l'union et l'harmonie via son titre efficacité.
06:45
Fichier Solde et Personnel de l’État : le Cameroun passe à la vitesse supérieure avec AIGLES
05:07
Annonce culturelle: Lancement du livre “C’ÉTAIT MA MISSION”
15:30
POURQUOI JE DÉTESTE CEUX QUI DÉTESTENT LA VÉRITÉ ET MARCHENT SUR DES VALEURS
14:39
Histoire rocambolesque: Faut-il désespérer de ce pays?
LIVRES :: les + lus
LE GOTHA NOIR VERSION 2019-2020 EST DÉSORMAIS DISPONIBLE
- 25 February 2019
- /
- 20547
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 214256
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 207403