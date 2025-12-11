Camer.be
Nabil KADIRI à SCB Cameroun pour relever les défis de la concurrence bancaire
CAMEROUN :: ECONOMIE

Nabil KADIRI à SCB Cameroun pour relever les défis de la concurrence bancaire :: CAMEROON

Nabil KADIRI a été nommé Directeur Général de SCB Cameroun par le conseil d’administration du 8 Décembre 2025 à Yaoundé. Ce technocrate Diplômé d’une Grande Ecole de Commerce en Finance d’Entreprise, KEDGE Business School Bordeaux, trouve une Banque résolument engagée à relever le défi des mutations numériques.

A compter du 19 Décembre 2025, date effective de sa prise de fonctions La Société Commerciale Banque SCB Cameroun est déjà, sur le terrain de l’action, engagée à relever de nombreux défis, notamment celui de la mutation numérique qui n’épargne aucun domaine. La Banque doit être à l’avant-garde de la Technologie pour se rapprocher de ses clients. La Filiale du Groupe Attijariwafa Bank a pris la mesure de la situation. De fait, SCB Cameroun « met à disposition de ses clients, Retail et Entreprises, une offre diversifiée et variée, constituée de packages, crédits à la consommation, équipements et immobiliers, solutions digitales et monétiques et de financements des projets personnels et professionnels »

Cet arsenal bancaire géré par près de 620 Collaborateurs au service de plus de 220 000 Clients. Elle est présente dans 28 villes des 10 régions du pays avec 54 agences (dont 2 Centres d’Affaires, 2 Banques Privées et 4 Bureaux Périodiques) et 129 guichets automatiques de banque. Tout un programme mis en place par Alexandre BEZIAUD et qui attend le nouveau, Directeur qui jusqu’ici occupait le poste de Directeur Exécutif en charge du Développement Commercial, Marchés & Performance, au sein du Pôle Banque de Détail à l’International et Filiales de Financement Spécialisées, au niveau du siège du groupe Attijariwafa bank à Casablanca.

Dans un contexte ou la Banque est confrontée au défis de la concurrence, la SCB Cameroun doit se douter d’outils et de compétences pour non seulement inculquer la culture de la Banque, s’arrimer à la politique de la numérisation de la banque et surtout maintenir sa place de banque de référence dans un pays en quête d’émergence et qui offre des opportunités d’investissements. Aussi, Nabil KADIRI est la personne qu’il faut à la place qu’il faut ? Toujours est-il qu’il a le profil de l’emploi « Il cumule près de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire et financier, dont 24 ans à des postes de directions d’entités au sein du groupe Attijariwafa bank, dans les activités du Crédit, du Corporate Banking, des Financements Structurés, du Coverage des Multinationales, du Business Development Retail et Corporate, et de l’accompagnement stratégique du Réseau des banques du groupe en Afrique »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad
Nabil KADIRI à SCB Cameroun pour relever les défis de la concurrence bancaire
Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun
Crise des transporteurs au Cameroun : le bras de fer sur les routes expliqué
La réforme fiscale 2026 sur les voitures anciennes fait polémique
La Géostratégie aurait échappé au ministre des finances
Élection conseil régional, que Dieu veille sur la région de l'ouest.
La raffinerie de Dangote au Nigeria double sa capacité de production et expose ministre camerounais
Si Ngoh Ngoh laisse gérer Eneo comme on gère Camtel on est cuit.
Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025
Audit exigé après la suppression des lignes 94 et 65 du budget camerounais
Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:13
Gabegie Routière : 7000 Milliards Engouffrés, Zéro Route. Scandale et Solutions 2025

Gabegie Routière : 7000 Milliards Engouffrés, Zéro Route. Scandale et Solutions 2025
08:20
PowerBloom : une initiative qui refuse que l’égalité oublie les femmes en situation de handicap

PowerBloom : une initiative qui refuse que l’égalité oublie les femmes en situation de handicap
07:58
Le Rôle controversé de l'EUAM dans le maintien de la sécurité

Le Rôle controversé de l'EUAM dans le maintien de la sécurité
07:51
Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad

Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad
07:04
Croisés de combats au quotidien

Croisés de combats au quotidien

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo