Nabil KADIRI à SCB Cameroun pour relever les défis de la concurrence bancaire :: CAMEROON

Nabil KADIRI a été nommé Directeur Général de SCB Cameroun par le conseil d’administration du 8 Décembre 2025 à Yaoundé. Ce technocrate Diplômé d’une Grande Ecole de Commerce en Finance d’Entreprise, KEDGE Business School Bordeaux, trouve une Banque résolument engagée à relever le défi des mutations numériques.

A compter du 19 Décembre 2025, date effective de sa prise de fonctions La Société Commerciale Banque SCB Cameroun est déjà, sur le terrain de l’action, engagée à relever de nombreux défis, notamment celui de la mutation numérique qui n’épargne aucun domaine. La Banque doit être à l’avant-garde de la Technologie pour se rapprocher de ses clients. La Filiale du Groupe Attijariwafa Bank a pris la mesure de la situation. De fait, SCB Cameroun « met à disposition de ses clients, Retail et Entreprises, une offre diversifiée et variée, constituée de packages, crédits à la consommation, équipements et immobiliers, solutions digitales et monétiques et de financements des projets personnels et professionnels »

Cet arsenal bancaire géré par près de 620 Collaborateurs au service de plus de 220 000 Clients. Elle est présente dans 28 villes des 10 régions du pays avec 54 agences (dont 2 Centres d’Affaires, 2 Banques Privées et 4 Bureaux Périodiques) et 129 guichets automatiques de banque. Tout un programme mis en place par Alexandre BEZIAUD et qui attend le nouveau, Directeur qui jusqu’ici occupait le poste de Directeur Exécutif en charge du Développement Commercial, Marchés & Performance, au sein du Pôle Banque de Détail à l’International et Filiales de Financement Spécialisées, au niveau du siège du groupe Attijariwafa bank à Casablanca.

Dans un contexte ou la Banque est confrontée au défis de la concurrence, la SCB Cameroun doit se douter d’outils et de compétences pour non seulement inculquer la culture de la Banque, s’arrimer à la politique de la numérisation de la banque et surtout maintenir sa place de banque de référence dans un pays en quête d’émergence et qui offre des opportunités d’investissements. Aussi, Nabil KADIRI est la personne qu’il faut à la place qu’il faut ? Toujours est-il qu’il a le profil de l’emploi « Il cumule près de 30 ans d’expérience dans le secteur bancaire et financier, dont 24 ans à des postes de directions d’entités au sein du groupe Attijariwafa bank, dans les activités du Crédit, du Corporate Banking, des Financements Structurés, du Coverage des Multinationales, du Business Development Retail et Corporate, et de l’accompagnement stratégique du Réseau des banques du groupe en Afrique »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp