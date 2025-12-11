CAMEROUN :: Tension Extrême à Douala : Échauffourées après le Tir d'un Policier sur un Mototaximan :: CAMEROON

La ville de Douala, poumon économique du Cameroun, a été le théâtre d'une matinée de forte tension ce jour, transformant les quartiers populaires de Deido et Bepanda en foyers de colère et d'affrontements. Cette escalade fait suite à un événement tragique survenu dans la nuit : l'usage d'une arme à feu par un policier à l'encontre d'un conducteur de mototaxi dans la zone de Deido. Cet acte a immédiatement mis le feu aux poudres, exacerbant un sentiment d'injustice déjà latent au sein de la population.

La riposte des mototaximen et des résidents, choqués par la facilité avec laquelle certains éléments des forces de l'ordre semblent faire usage de leur arme ces derniers temps, a été immédiate et violente. Le point culminant de cette flambée de colère a été l'incendie présumé de la station-service MRS du quartier Deido par des mototaximen en fureur. Ces actes de vandalisme, bien que condamnables, témoignent d'une frustration profonde face à ce qui est perçu comme un abus de pouvoir récurrent.

Il est impératif que les autorités et les forces de maintien de l'ordre revoient d'urgence leurs protocoles. L'usage d'une arme de service ne doit être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité, lorsque la vie de l'agent est en danger avéré, c'est-à-dire en stricte situation de légitime défense. La multiplication des incidents impliquant des tirs sur des citoyens non armés par des agents de la police ou de la gendarmerie nuit gravement à la confiance entre les institutions et le peuple, mettant en péril la stabilité sociale.

Cette situation critique à Douala, qui touche directement le secteur du transport urbain informel, met en lumière le besoin urgent de formation et de sensibilisation des forces de sécurité sur la gestion des conflits et le respect strict du code de conduite. La population camerounaise attend des mesures fortes pour garantir la sécurité publique et mettre fin à cette impunité perçue. Une enquête transparente et rapide est essentielle pour apaiser les esprits et rétablir l'ordre civil dans les quartiers de Douala.

