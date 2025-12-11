Camer.be
Tension Extrême à Douala : Échauffourées après le Tir d'un Policier sur un Mototaximan
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Tension Extrême à Douala : Échauffourées après le Tir d'un Policier sur un Mototaximan :: CAMEROON

La ville de Douala, poumon économique du Cameroun, a été le théâtre d'une matinée de forte tension ce jour, transformant les quartiers populaires de Deido et Bepanda en foyers de colère et d'affrontements. Cette escalade fait suite à un événement tragique survenu dans la nuit : l'usage d'une arme à feu par un policier à l'encontre d'un conducteur de mototaxi dans la zone de Deido. Cet acte a immédiatement mis le feu aux poudres, exacerbant un sentiment d'injustice déjà latent au sein de la population.

La riposte des mototaximen et des résidents, choqués par la facilité avec laquelle certains éléments des forces de l'ordre semblent faire usage de leur arme ces derniers temps, a été immédiate et violente. Le point culminant de cette flambée de colère a été l'incendie présumé de la station-service MRS du quartier Deido par des mototaximen en fureur. Ces actes de vandalisme, bien que condamnables, témoignent d'une frustration profonde face à ce qui est perçu comme un abus de pouvoir récurrent.

Il est impératif que les autorités et les forces de maintien de l'ordre revoient d'urgence leurs protocoles. L'usage d'une arme de service ne doit être envisagé qu'en cas d'absolue nécessité, lorsque la vie de l'agent est en danger avéré, c'est-à-dire en stricte situation de légitime défense. La multiplication des incidents impliquant des tirs sur des citoyens non armés par des agents de la police ou de la gendarmerie nuit gravement à la confiance entre les institutions et le peuple, mettant en péril la stabilité sociale.

Cette situation critique à Douala, qui touche directement le secteur du transport urbain informel, met en lumière le besoin urgent de formation et de sensibilisation des forces de sécurité sur la gestion des conflits et le respect strict du code de conduite. La population camerounaise attend des mesures fortes pour garantir la sécurité publique et mettre fin à cette impunité perçue. Une enquête transparente et rapide est essentielle pour apaiser les esprits et rétablir l'ordre civil dans les quartiers de Douala.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Douala#Cameroun#Police#Mototaxi#Emeutes#SecuritePublique#Crise

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

Tension Extrême à Douala : Échauffourées après le Tir d'un Policier sur un Mototaximan
Affaire bébé Mathis:la réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale
Démantèlement d’un réseau de grand banditisme à Efoulan : la sécurité à Yaoundé renforcée
Paul Atanga Nji : Enquête sur la falsification présumée de son parcours académique et financier
Crise de crédibilité de la CPI : Accusations d’ingérence et appels au retrait du Statut de Rome
FESTI 237: Un lancement haut en couleurs marqué par un geste social fort de Boissons du Cameroun
L'accès au logement idoine devenu un facteur clé de l'exclusion sociale en Belgique
Maroua : 32 millions en faux billets saisis par la gendarmerie, un réseau transfrontalier démantelé
Drame à Koumadzap : Un oncle étranglé à mort par son neveu pour une simple destruction de récolte
Crise des déchets à Douala : l’urgence de l'assainissement entre initiatives et défaillances
Mutengene dans le noir:La protestation contre Eneo expose l'urgence de la restructuration électrique
Une stratégique pour le développement des compétences industrielles AGL Cameroun et UCAC-ICAM
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:11
Tension Extrême à Douala : Échauffourées après le Tir d'un Policier sur un Mototaximan

Tension Extrême à Douala : Échauffourées après le Tir d'un Policier sur un Mototaximan
09:21
Mamadou Mota: "Lorsque les droits sont bafoués, la paix est menacée"

Mamadou Mota: "Lorsque les droits sont bafoués, la paix est menacée"
03:00
Champigny-sur-Marne : André Kana-Biyick présente son livre et tacle la nouvelle génération des Lions

Champigny-sur-Marne : André Kana-Biyick présente son livre et tacle la nouvelle génération des Lions
01:12
Obsèques de Mota Bato : le MANIDEM prépare un hommage national inclusif

Obsèques de Mota Bato : le MANIDEM prépare un hommage national inclusif
00:33
Affaire bébé Mathis:la réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale

Affaire bébé Mathis:la réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo