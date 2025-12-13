Camer.be
Réunion Gouvernement-Syndicats pour Mettre Fin à la Crise des Transports
Réunion Gouvernement-Syndicats pour Mettre Fin à la Crise des Transports

Une rencontre interministérielle cruciale s'est tenue à Yaoundé ce vendredi 12 décembre 2025, réunissant des responsables gouvernementaux et des leaders des syndicats de transport pour tenter de dénouer une crise qui paralyse le secteur depuis le début du mois. Cette session urgente vise à trouver une solution pérenne aux revendications des transporteurs qui ont engendré un blocage majeur le long de l'axe de Meiganga, perturbant gravement l'économie nationale et le commerce régional.

La crise a éclaté suite à un incident isolé mais symbolique : l'agression présumée d'un chauffeur par un gendarme, déclenchant instantanément une grève massive et le blocage de la Route Nationale 1. Au-delà de cette provocation, la colère des routiers est en réalité dirigée contre des problèmes systémiques profondément enracinés. Les syndicats exigent des actions immédiates contre la prolifération excessive des postes de contrôle routiers, sources de harcèlement et de prélèvements illégaux. À cela s'ajoutent l'augmentation constante des coûts du carburant et le non-respect d'anciennes promesses faites par le gouvernement lors des négociations de novembre.

L'impact économique de cette grève a été dévastateur. Le blocage a effectivement interrompu le commerce le long du corridor stratégique vers la République Centrafricaine, essentiel pour les échanges régionaux. Au plus fort de la crise, un embouteillage monstre de dix kilomètres a immobilisé des centaines de véhicules, tandis que la paralysie à Garoua-Boulai a provoqué une flambée des prix et des pénuries de marchandises sur les marchés voisins. Cette paralysie sectorielle a exposé la vulnérabilité du commerce transfrontalier camerounais.

Malgré l'intervention militaire qui a permis de dégager les routes plus tôt dans la semaine, la rencontre d'aujourd'hui marque la volonté de passer d'une solution de force à un règlement diplomatique durable. La négociation porte sur des engagements concrets pour la sécurité des chauffeurs et la réduction des tracasseries routières, considérées comme des freins majeurs à l'efficacité des infrastructures de transport. L'objectif est de restaurer la confiance brisée et d'établir un mécanisme de suivi des accords pour éviter toute répétition de cette paralysie coûteuse.

Une simple gifle à Meiganga a suffi à paralyser l'économie nationale. La question demeure : la poignée de main échangée à Yaoundé suffira-t-elle à réparer la confiance et à garantir une gouvernance stable du secteur, ou l'histoire est-elle condamnée à se répéter ? L'efficacité des mesures annoncées déterminera si le Cameroun peut enfin sécuriser son rôle de pivot logistique en Afrique centrale.

