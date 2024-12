CÔTE D'IVOIRE :: Chris Ndikumana : Le pasteur aux guérisons miraculeuses qui bouleverse Abidjan :: COTE D'IVOIRE

La croisade du pasteur burundais Chris Ndikumana à Abidjan a récemment fait sensation, provoquant des milliers de témoignages de guérisons extraordinaires. Cet événement évangélique a mobilisé des centaines de milliers de personnes, générant un mouvement spirituel impressionnant.

Des récits personnels bouleversants ont émergé pendant et après la croisade. Hanny Tchelley, ancienne actrice ivoirienne, affirme avoir été guérie du Covid-19 grâce aux prières du pasteur. D'autres participants ont partagé des expériences similaires, décrivant des guérisons miraculeuses de problèmes physiques comme une hernie discale.

Chris Ndikumana se présente comme un simple médiateur divin, insistant que Jésus, et non lui-même, opère ces guérisons. Cette posture d'humilité renforce sa crédibilité auprès de ses fidèles. Sa stratégie de communication est remarquable : une application gratuite, une web-tv accessible, et aucune demande de dîme ou d'offrandes.

L'organisation de ces événements est méticuleusement planifiée, nécessitant souvent des mois, voire des années de préparation. La logistique complexe est financée par des donateurs anonymes, un modèle qui contribue à son succès.

Le pasteur attire l'attention de personnalités religieuses influentes, comme Marcello Tunasi qui salue son humilité. Sa collaboration avec Mohamed Sanogo, un pasteur ivoirien connu pour accompagner les élites, renforce sa légitimité.

Bien que les témoignages soient nombreux, leur véracité scientifique reste à prouver. Néanmoins, l'impact psychologique et spirituel de ces rassemblements est indéniable.