CAMEROUN :: Elvis Dirane Megaptche "La dédicace de Assoiffé et Affamé de Christ prévue le 6 décembre prochain" :: CAMEROON

Elvis Dirane Megaptche met en exergue dans son ouvrage Assoiffé et Affamé de Christ, les symptômes qui vous permettront d'évaluer votre vie spirituelle et votre relation avec Créateur.

Cet ouvrage paru cette année aux éditions Galilée et dont la dédicace aura lieu le 6 décembre prochain à Yaoundé au Cameroun est le fruit d'une longue année d'écritures mûries par son parcours de théologien, ses expériences dans la foi chrétienne depuis 2013.

Il place à ce niveau l'Amour réel centré sur la foi en Dieu et avec l'humain qui se définit comme discipline du Christ. Une introspection qui met en vitrine "la vie spirituelle" de tout un chacun.

L'auteur Elvis Dirane MEGAPTCHE qui fait l'objet de cette sortie littéraire ce jour est par ailleurs Juriste en Droit des Affaires et du Commerce International.

Actuellement étudiant en Théologie à l'Université Protestante d'Afrique Centrale et Responsable du Culte d'Enfants de la Paroisse EEC Melen (Yaoundé).

Il a suivi une formation en leadership à HAGGAI International, et est le Président fondateur de la FONDATION RACHAM, une association qui œuvre pour l'épanouissement holistique de tout Homme. Esclave du Seigneur Jésus-Christ, il œuvre au quotidien pour une transformation holistique dans le monde. Il est par ailleurs passionné de l'entrepreneuriat et est actuellement le Directeur Général de l'entreprise CLEAN EXPERTS SARL.

À titre de rappel l'ouvrage "Assoiffé et Affamé de Christ dont la dédicace est prévue le 6 décembre prochain dès 10 heures à la salle polyvalente de l'hôtel Sinaha à Yaoundé au Cameroun ,est Préfacé par le pasteur Philippe NGUETE. En attendant d'avoir tous les éléments de réponses qui gravitent autour de cet ouvrage le 6 décembre prochain en présence de l'auteur.

L'ouvrage est disponible au prix de 5000 FCFA aux numéros +237699-50-45-17-677-92-85-77.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp