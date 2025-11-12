Camer.be
Le MRC met fin à l’opération de remboursement des contributeurs à la campagne de Maurice Kamto
Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (Mrc) a annoncé via un communiqué la clôture des opérations de remboursement aux contributeurs à la campagne avortée de Maurice Kamto à la dernière élection présidentielle.

C'est par un communiqué signé du trésorier national par intérim du parti, le Dr Appollinaire Legrand OKO que l'opinion publique nationale et internationale a eu vent de cette nouvelle.

« Les contributeurs à la campagne de Maurice KAMTO sont informés que l’initiative de remboursement des fonds, lancée le 6 août 2025, est close. Maurice KAMTO remercie le public pour sa confiance renouvelée et le témoignage de son soutien et sa solidarité », indique le communiqué du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (Mrc).

L'on se rappelle que suite à la disqualification de Maurice Kamto par Elecam et le conseil constitutionnel à l'élection présidentielle du 12 octobre dernier au Cameroun, le MRC avait promis de restituer les contributions reçues. 

Maurice Kamto avait personnellement garanti que les remboursements se feraient dans le respect des procédures.

L’opération de levée de fonds initiale visait à financer une campagne sous la bannière du MRC. Investi par le Manidem, sa candidature avait été rejetée

Le communiqué officiel du Dr Apollinaire Legrand Oko marque la conclusion définitive de cette opération financière.

