Juillet 2025. Quinze femmes en situation de handicap se connectent pour la première fois à un atelier en ligne. Certaines hésitent à allumer leur caméra, d’autres ignorent encore ce qu’elles vont y trouver.

Toutes partagent pourtant une même réalité : leur absence persistante des espaces de prise de parole qui pourraient leur permettre d’influencer les décisions qui les concernent. C’est pour briser cette invisibilité qu’est né PowerBloom.

L’urgence d’exister dans l’espace public

Depuis des années, les discours sur “l’égalité” et “l’émancipation des femmes” se multiplient, mais les femmes handicapées restent largement absentes du débat. Leur parole n’est sollicitée que pour exprimer des obstacles personnels, rarement pour porter un regard d’expertes ou proposer des pistes d’action. PowerBloom s’oppose à la logique compassionnelle qui les réduit à des témoignages et leur dénie une capacité d’influence.

Les échanges avec des activistes du Bénin, de la RDC et du Togo, rencontrées dans le cadre d’ateliers en ligne, montrent à quel point ces enjeux sont partagés à l’échelle francophone. Quasiment partout, les femmes en situation de handicap sont maintenues dans une invisibilité qui limite de manière considérable leur pouvoir d’agir.

Un programme intensif pour changer la donne

Le programme a reposé sur un pari ambitieux : former en six semaines quinze femmes capables de prendre la parole dans les médias, d’élaborer des contenus percutants et de faire entendre leurs revendications tout en se protégeant des violences, notamment en ligne.

Trois types d’expertises ont été mobilisées pour ce faire :

La structuration du discours, pour permettre à chaque participante d’assumer une position d’analyste et de créatrice de contenu.

La maîtrise des outils numériques, afin de construire des contre-récits et de se rendre visibles dans des espaces souvent hostiles.

La protection et la résilience, indispensables dans un environnement où les femmes en situation de handicap subissent une exposition accrue aux attaques.

Mais au-delà des compétences, PowerBloom a créé un espace où la légitimité des participantes ne fait jamais débat, et où leur expérience de l’exclusion est reconnue comme une expertise à part entière.

Un réseau qui s’organise et s’étend

PowerBloom ne devait pas être un simple programme de formation. L’ambition est de créer un réseau durable capable de réagir collectivement lorsqu’une femme activiste en situation de handicap subit des violences, lorsqu’une opportunité de prise de parole se présente, ou lorsque nous devons nous unir pour amplifier une initiative portée par l’une des nôtres. Nous espérons pouvoir donner vie à une organisation structurée, adaptée aux réalités du militantisme en situation de handicap.

L’initiative démontre quelque chose d’essentielle : lorsque les femmes en situation de handicap disposent des moyens de rendre leurs actions et analyses visibles, elles enrichissent considérablement l’espace public. Leur expérience directe des mécanismes d’exclusion leur donne une compréhension fine des enjeux sociaux, et leur résilience nourrit des formes d’innovation que les institutions gagneraient à écouter.

Alors que s’ouvre au Cameroun un nouveau septennat présenté comme attentif aux droits des femmes, nous souhaitons rappeler une évidence : les femmes en situation de handicap doivent y avoir pleinement leur place, faute de quoi aucune ambition d’égalité ne peut être crédible.

