Camer.be
Diaspora camerounaise : Hommage à Pascal Touko, un gardien de l’ombre célébré à la lumière
FRANCE :: DIASPORA

FRANCE :: Diaspora camerounaise : Hommage à Pascal Touko, un gardien de l’ombre célébré à la lumière

Dans notre diaspora, certains métiers essentiels restent souvent dans l’ombre, malgré leur importance vitale dans notre quotidien. Parmi ces figures silencieuses mais déterminantes, se distingue Pascal Touko, agent de sécurité et homme de haute valeur morale, qui célèbre aujourd’hui une année de vie supplémentaire.

Discret, affable et doté d’un professionnalisme irréprochable, Pascal Touko incarne cette catégorie de travailleurs dont la mission ne se limite pas à la surveillance d’un lieu, mais s’étend à la protection de vies et à la préservation de la sérénité de nos communautés. Chaque week-end, pendant que d’autres profitent joyeusement des nuits festives, il veille sans relâche, assurant que ces moments de convivialité ne basculent pas dans le drame. Une vigilance qui, bien souvent, sauve du pire.

Loin de rechercher les projecteurs, Pascal a choisi de témoigner de sa gratitude envers le Très-Haut, sur ses propres réseaux sociaux, ce jour qui marque son anniversaire. « Je ne célèbre pas seulement une année de plus, mais un pas de plus dans ton plan parfait pour moi », écrit-il, avec une humilité touchante. Une parole de foi qui en dit long sur l’homme : profond, reconnaissant et conscient de sa mission.

Aujourd’hui, la diaspora camerounaise s’arrête pour lui rendre hommage. Car derrière l’uniforme se trouve un homme de principes, de bienveillance et d’une grande qualité humaine. Un professionnel qui élève la dignité de son métier par son engagement constant.

En ce jour spécial, nous lui adressons nos vœux les plus chaleureux. Joyeux anniversaire Pascal Touko ! Que la grâce divine continue de t’accompagner, que la santé soit ton alliée la plus fidèle, et que ton parcours reste éclairé par la lumière de Dieu.

Un héros du quotidien mérite aussi qu’on le célèbre. Aujourd’hui, c’est ton jour.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique DIASPORA

Diaspora camerounaise : Hommage à Pascal Touko, un gardien de l’ombre célébré à la lumière
Association Cesca USA : Gertrude AKpweh Elanga réélue pour un second mandat.
Festival Bassa Mpô 2025 à Bruxelles: Dieudonné Yebga reçoit un refus de visa d'entrée en Belgique
Routes migratoires : le témoignage choc d'un Camerounais prisonnier de l'enfer Libyen
Flore de Lille : l’ascension fulgurante d’une influenceuse devenue icône du showbiz africain en Euro
La Diaspora Camerounaise Combattante félicite le Président Issa Tchiroma
Lognes : la Nuit des Étoiles illumine une 2ᵉ édition d’une intensité rare
Urgence Humanitaire : Décès d'un Camerounais au Rwanda, Appel National pour Retrouver sa Famille
Indignons-nous ! (Fr/Ang)
Dubaï : Raid du CID contre des résidents africains, des Camerounais menacés d'expulsion
Paul Biya Visé : La Diaspora Camerounaise Manifeste à Paris pour la Liberté et l'Alternance
La CRTV ne diffuse que les images d'évènements organisés par l'Ambassade et les sections RDPC
Devenez Rédacteur

Les + récents

03:29
Portrait: Servais LOCKO, 60 ans : le parcours d’un stratège public aux multiples facettes

Portrait: Servais LOCKO, 60 ans : le parcours d’un stratège public aux multiples facettes
03:14
Diaspora camerounaise : Hommage à Pascal Touko, un gardien de l’ombre célébré à la lumière

Diaspora camerounaise : Hommage à Pascal Touko, un gardien de l’ombre célébré à la lumière
01:04
Bobley Anderson, l'ancien footballeur ivoirien en détresse en Côte d'Ivoire

Bobley Anderson, l'ancien footballeur ivoirien en détresse en Côte d'Ivoire
00:44
Autopsie d’Anicet Ekane : Cameroun face à la justice internationale après le passage en force

Autopsie d’Anicet Ekane : Cameroun face à la justice internationale après le passage en force
00:11
Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025

Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025

DIASPORA :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo