CAMEROUN :: CAMEROON MINING COMPANY CONFIRME L’ENTRÉE DU PROJET MBALAM DANS SA PHASE IRRÉVERSIBLE D’EXÉCUTION

La Cameroon Mining Company (CMC) a organisé ce jeudi un point de presse majeur à Yaoundé, au cours duquel l’entreprise a annoncé que le projet minier de Mbalam est désormais entré dans sa phase irréversible d’exécution. Cette déclaration forte marque un tournant historique dans l’industrie extractive camerounaise.

S’exprimant au nom du Directeur Général, M. Hong Wenqiang, le Directeur de l’Administration et des Affaires publiques, M. Patrick Tchouwa, a assuré aux médias que « les machines tournent, les infrastructures s’élèvent, les équipes travaillent jour et nuit : Mbalam avance, et avance vite ».

Le projet Mbalam repose sur les accords signés en février 2022 portant sur la construction d’une ligne ferroviaire Mbalam–Kribi et d’un terminal minéralier au Port Autonome de Kribi. La Convention Minière de 20 ans, conclue en mars 2022, autorise CMC à exploiter le gisement de fer tout en transformant localement 15 % de sa production. Le 17 août 2022, le Président de la République, Paul Biya, a octroyé le permis d’exploitation couvrant Ngoyla et Mintom, consolidant ainsi une vision nationale axée sur la valorisation locale et l’industrialisation. Le projet s’inscrit également dans une dynamique de coopération régionale avec la République du Congo, dans le cadre d’un développement synchronisé des gisements de Mbalam et de Nabeba.

CMC a présenté une progression record dans l’histoire minière du Cameroun. Les travaux ont débuté le 23 décembre 2023, l’usine de traitement a été livrée au quatrième trimestre 2024, et la première exportation est prévue pour le premier trimestre 2026. La capacité actuelle de l’usine est de 3,6 millions de tonnes par an, extensible à 10 millions dès 2027. Cette rapidité d’exécution est soutenue par des partenaires internationaux de premier plan tels que MOTA-ENGIL, DHL Global Forwarding, KMT, Kotug, P&O Maritime et Clarksons. Plusieurs contrats d’offtake ont également été conclus avec des acteurs mondiaux comme BAOSTEEL, Vitol, TsingShan Steel et Vanomet.

Le projet Mbalam-Nabeba a pour ambition de créer un écosystème industriel complet incluant le développement de quatre gisements, la construction d’un corridor ferroviaire de 659 km, la mise en place d’un terminal minéralier de classe mondiale à Kribi et la préparation d’un futur pôle sidérurgique national, Cameroon Steel. Selon CMC, ce projet fera du Cameroun le principal hub minier et sidérurgique d’Afrique centrale.

Les retombées économiques annoncées sont considérables. Les revenus cumulés attendus pour l’État dépassent 4,32 milliards de dollars, grâce notamment au free carry et à la transformation locale. Le projet générera 4 000 emplois directs durant la construction, 1 800 emplois permanents en exploitation et près de 20 000 emplois indirects. CMC prévoit aussi d’importants investissements sociaux : réhabilitation d’écoles, construction de centres de santé, bourses de formation, stages professionnels, ainsi que des projets d’accès à l’eau potable et à l’électricité.

Sur le plan environnemental, l’entreprise s’engage à respecter les standards internationaux, avec notamment la création d’une pépinière de 200 000 plants, un principe de reboisement systématique, la construction de corridors fauniques pour préserver la biodiversité et la publication d’audits environnementaux trimestriels. L’exploitation de la biomasse comme énergie complémentaire est également envisagée pour réduire l’empreinte carbone du projet.

Avec plus de 140 employés déjà mobilisés sur le site, dont une large proportion issue des communautés riveraines, CMC confirme que Mbalam est passé du stade de projet à celui de réalité concrète. M. Tchouwa a salué l’action déterminante de quatre acteurs majeurs : Alexandre Mbiam, Cédric Ketchanga, Hong Wenqiang et Idriss Confiance Mbe, artisans essentiels de l’avancement du chantier aux côtés du consortium Bestway Finance et des partenaires chinois.

CMC invite enfin l’ensemble des Camerounais à s’approprier ce méga-projet, présenté comme l’un des moteurs de la transformation structurelle du pays. « Mbalam n’est pas un mirage. C’est une réalité qui façonne déjà l’économie camerounaise », a conclu M. Tchouwa.

