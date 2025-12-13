CAMEROUN :: Pourquoi ELECAM Refuse de Publier les PV selon l'Article 113 ? :: CAMEROON

La controverse post-électorale autour du scrutin du 12 octobre 2025 au Cameroun atteint son paroxysme, le débat se focalisant désormais sur une question de légalité fondamentale : le refus catégorique d’ELECAM (Elections Cameroun) de publier les procès-verbaux (PV) bureau de vote par bureau, comme l’exige pourtant l’article 113 du Code électoral. Ce silence, qui perdure depuis le 12 octobre, est perçu par l'opposition comme une preuve flagrante de manipulation des résultats et un déni de transparence démocratique.

L'article 113 du Code électoral est clair : les résultats officiels, y compris les PV de chaque bureau, doivent être rendus publics dès la fin du dépouillement. Or, malgré l'annonce des chiffres, ELECAM a échoué à fournir la documentation de base permettant de vérifier l'exactitude du décompte. Publier des chiffres sans en fournir les preuves irréfutables et vérifiables bureau par bureau s’apparente, selon les critiques, à une opération de communication sans fondement légal. Cette opacité nourrit la suspicion d'une complicité entre l'organe électoral et le parti au pouvoir, le RDPC.

La question centrale qui plane est simple : De quoi ELECAM-RDPC a-t-il peur ? Dans une élection véritablement remportée, la publication immédiate et complète des PV serait un réflexe de fierté et de légitimité. L'hésitation, voire le refus, d’ELECAM d’honorer ses obligations légales est interprété comme un signe que les chiffres réels ne coïncident pas avec ceux annoncés. Les observateurs et les partis d'opposition estiment que la rétention des PV est une tentative désespérée de masquer une vérité électorale qui consacrerait Issa Tchiroma comme le véritable vainqueur de l’élection.

Cette situation de blocage institutionnel est lourde de conséquences politiques pour la stabilité du pays. En bafouant l'article 113, l'organe électoral sape la confiance dans la démocratie camerounaise et alimente la rhétorique d’une victoire "volée". La crise de légitimité qui en découle place le nouveau mandat sous le signe de la contestation permanente et de l'instabilité, fragilisant l'ensemble de la gouvernance.

Pour rétablir l'ordre et la crédibilité, la seule voie possible est la publication immédiate et intégrale des PV de chaque bureau de vote. Tant que ce ne sera pas fait, le silence d'ELECAM continuera de clamer une vérité que les chiffres officiels refusent d'assumer.

