Camer.be
Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad
TCHAD :: ECONOMIE

Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad :: CHAD

Africa Global Logistics Tchad renforce son leadership avec trois nominations stratégiques.  Trois cadres à des postes clés de son comité de direction. 

Ces évolutions s’inscrivent dans la stratégie de transformation d’AGL Tchad, visant à consolider son positionnement sur le marché, optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement de ses clients et partenaires.
 
Saleh Abba AGUID – Directeur Général Adjoint 
Avec 28 années d’expérience au sein d’AGL Tchad, Saleh Abba AGUID incarne l’expertise du transit et des opérations douanières. Titulaire d’une maîtrise en transit, il a occupé des postes de responsabilité, notamment celui de Directeur des Solutions Logistiques. « Je suis honoré de relever ce nouveau défi. Mon engagement sera de renforcer notre position sur le marché et d’accompagner nos équipes dans l’atteinte de nos ambitions stratégiques. »  
Job GLAMGALI NDEI – Directeur des Solutions Logistiques 

Promu en interne après 15 années de carrière, Job GLAMGALI NDEI a évolué à travers plusieurs fonctions : opérateur export, responsable des opérations clients, Brand Manager, chef de département transit maritime, puis directeur des opérations Oil & Gas et Coton. « Je suis ravi de contribuer à l’innovation et à l’efficacité de nos solutions logistiques. C’est un honneur de servir une entreprise qui valorise l’engagement et le développement de ses talents. »
Vincent MUNKENI – Directeur Commercial
 
Fort de 7 années d’expérience chez AGL, Vincent MUNKENI a piloté des opérations stratégiques dans les secteurs Oil & Gas et logistique aérienne, avec un impact notable sur le développement de la clientèle humanitaire. « Je suis déterminé à renforcer la confiance de nos clients et à soutenir une dynamique de croissance alignée avec la vision d’AGL. »

Pour Amaury Vrignaud, Directeur Général du Tchad « Ces nominations illustrent notre volonté de valoriser les talents internes et de structurer notre organisation autour de leaders engagés, capables de porter notre ambition au service du développement du Tchad »

Africa Global Logistics Tchad est Présente au Tchad dans les secteurs du transport et de la logistique, AGL emploie plus de 150 collaborateurs. À travers ses filiales AGL Tchad et la Société tchadienne d’affrètement et de transit (STAT), l’entreprise contribue activement au développement local, à la montée en compétences de ses équipes, et mène des actions de sensibilisation environnementale en partenariat avec la jeunesse. www.africagloballogistics.com

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique ECONOMIE

Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad
Nabil KADIRI à SCB Cameroun pour relever les défis de la concurrence bancaire
Ultimatum des bailleurs : la corruption met en péril les financements du Cameroun
Crise des transporteurs au Cameroun : le bras de fer sur les routes expliqué
La réforme fiscale 2026 sur les voitures anciennes fait polémique
La Géostratégie aurait échappé au ministre des finances
Élection conseil régional, que Dieu veille sur la région de l'ouest.
La raffinerie de Dangote au Nigeria double sa capacité de production et expose ministre camerounais
Si Ngoh Ngoh laisse gérer Eneo comme on gère Camtel on est cuit.
Bamenda : Un bilan de 0% pour les projets municipaux en 2025
Audit exigé après la suppression des lignes 94 et 65 du budget camerounais
Top 10 des pays africains aux infrastructures performantes
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:13
Gabegie Routière : 7000 Milliards Engouffrés, Zéro Route. Scandale et Solutions 2025

Gabegie Routière : 7000 Milliards Engouffrés, Zéro Route. Scandale et Solutions 2025
08:20
PowerBloom : une initiative qui refuse que l’égalité oublie les femmes en situation de handicap

PowerBloom : une initiative qui refuse que l’égalité oublie les femmes en situation de handicap
07:58
Le Rôle controversé de l'EUAM dans le maintien de la sécurité

Le Rôle controversé de l'EUAM dans le maintien de la sécurité
07:51
Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad

Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad
07:04
Croisés de combats au quotidien

Croisés de combats au quotidien

ECONOMIE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo