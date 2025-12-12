Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad :: CHAD

Africa Global Logistics Tchad renforce son leadership avec trois nominations stratégiques. Trois cadres à des postes clés de son comité de direction.

Ces évolutions s’inscrivent dans la stratégie de transformation d’AGL Tchad, visant à consolider son positionnement sur le marché, optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement de ses clients et partenaires.



Saleh Abba AGUID – Directeur Général Adjoint

Avec 28 années d’expérience au sein d’AGL Tchad, Saleh Abba AGUID incarne l’expertise du transit et des opérations douanières. Titulaire d’une maîtrise en transit, il a occupé des postes de responsabilité, notamment celui de Directeur des Solutions Logistiques. « Je suis honoré de relever ce nouveau défi. Mon engagement sera de renforcer notre position sur le marché et d’accompagner nos équipes dans l’atteinte de nos ambitions stratégiques. »

Job GLAMGALI NDEI – Directeur des Solutions Logistiques

Promu en interne après 15 années de carrière, Job GLAMGALI NDEI a évolué à travers plusieurs fonctions : opérateur export, responsable des opérations clients, Brand Manager, chef de département transit maritime, puis directeur des opérations Oil & Gas et Coton. « Je suis ravi de contribuer à l’innovation et à l’efficacité de nos solutions logistiques. C’est un honneur de servir une entreprise qui valorise l’engagement et le développement de ses talents. »

Vincent MUNKENI – Directeur Commercial



Fort de 7 années d’expérience chez AGL, Vincent MUNKENI a piloté des opérations stratégiques dans les secteurs Oil & Gas et logistique aérienne, avec un impact notable sur le développement de la clientèle humanitaire. « Je suis déterminé à renforcer la confiance de nos clients et à soutenir une dynamique de croissance alignée avec la vision d’AGL. »

Pour Amaury Vrignaud, Directeur Général du Tchad « Ces nominations illustrent notre volonté de valoriser les talents internes et de structurer notre organisation autour de leaders engagés, capables de porter notre ambition au service du développement du Tchad »

Africa Global Logistics Tchad est Présente au Tchad dans les secteurs du transport et de la logistique, AGL emploie plus de 150 collaborateurs. À travers ses filiales AGL Tchad et la Société tchadienne d’affrètement et de transit (STAT), l’entreprise contribue activement au développement local, à la montée en compétences de ses équipes, et mène des actions de sensibilisation environnementale en partenariat avec la jeunesse. www.africagloballogistics.com

