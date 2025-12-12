CAMEROUN :: Plainte Explosive d'un Prisonnier Politique Contre de Hauts Gradés de la Gendarmerie :: CAMEROON

Le Tribunal Militaire de Yaoundé est saisi d'une affaire qui secoue actuellement les hautes sphères sécuritaires du Cameroun. Depuis la Prison Centrale de Yaoundé, le prisonnier politique Parfait Mbvoum a déposé une plainte formelle et accablante visant directement le Colonel NGUELE et l'Adjudant-Chef ESSOMBA, tous deux officiant à la Légion de Gendarmerie du Centre. Ce document vise à dénoncer des actes d'une extrême gravité : enlèvement, torture, vol à main armée, et propagation de fausses nouvelles.

Les faits, décrits par le plaignant, remontent au 24 octobre 2025. Parfait Mbvoum affirme avoir été brutalement « enlevé » en plein jour, vers 13h, au carrefour NKOLNDA à Mfou, par un groupe d'une vingtaine d'individus qu'il lie à l'Adjudant-Chef ESSOMBA. L'arrestation, qualifiée d'acte sans aucun mandat légal, s'est déroulée avec une violence choquante : il aurait été « traité comme une bête sauvage, insulté, bastonné, et attaché ». Le transport brutal a conduit le plaignant dans les locaux de la Légion de Gendarmerie du Centre.

Une fois sur place, le détenu rapporte avoir été soumis à une audition menée sous la menace par l'Adjudant-Chef ESSOMBA, en violation totale de ses droits de la défense et des procédures pénales en vigueur. Le plaignant exprime de vives craintes d'être poursuivi sous des chefs d'accusation lourds et jugés « surréalistes », comme l'incitation à la révolte, l'apologie du terrorisme, ou l'atteinte à la patrie, renforçant ainsi l'idée d'une pression exercée pour des raisons politiques.

Cette affaire soulève de sérieuses préoccupations quant à la dérive de certaines structures de maintien de l'ordre, que le plaignant n'hésite pas à qualifier de « police politique ». Parfait Mbvoum va plus loin, accusant nommément l'Adjudant-Chef ESSOMBA d'être un « militant zélé et extrémiste du RDPC » et un simple « milicien ». L'enquête, désormais entre les mains du Commissaire du Gouvernement, sera cruciale pour déterminer la véracité de ces allégations et garantir le respect de l'État de droit. Le dossier est un test majeur pour l'indépendance judiciaire et le traitement des détenus au Tribunal Militaire.

