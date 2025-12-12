CAMEROUN :: Quand les femmes en situation de handicap écrivent enfin leurs propres récits :: CAMEROON

Elles sont quinze, connectées pour un premier atelier en ligne, certaines caméras encore éteintes. Quinze femmes en situation de handicap, réunies autour d’un constat partagé : leur parole demeure largement absente des espaces où s’élaborent les idées, les discours et les décisions qui façonnent la société.

L’impensé d’une égalité partielle

Les débats sur les droits des femmes se sont multipliés ces dernières années, mais un angle mort persiste : celui des femmes en situation de handicap. Elles apparaissent rarement en tant qu’expertes, encore moins comme actrices capables d’orienter l’agenda public. Leur légitimité est souvent remise en cause, comme si leur vécu ne pouvait produire autre chose qu’un témoignage personnel.

Cette mise à distance n’est pas propre au Cameroun. Lors d’ateliers menés parallèlement avec des activistes du Bénin, de la RDC et du Togo, les mêmes préoccupations sont ressorties : invisibilité médiatique, manque d’accès aux plateformes d’expression, absence de relais pour amplifier leurs voix.

Former des voix qui comptent

Le Mouvement Voices for Equality and Inclusion s’est donné une mission simple, outiller des femmes en situation de handicap pour qu’elles puissent influencer les débats qui les concernent. Pendant six semaines, les participantes ont travaillé la structuration du discours, la maîtrise des outils numériques, l’autoprotection face au harcèlement en ligne et la création de contenus capables d’atteindre le grand public.

L’enjeu n’était pas seulement de renforcer des compétences. Il s’agissait également d’offrir un cadre où l’expertise issue de leur expérience, trop souvent sous-estimée, serait enfin reconnue et légitimée. Un espace où prendre la parole ne serait plus un acte de justification, mais un acte d’affirmation.

Des trajectoires qui se renversent

Les effets sont nets. Certaines participantes, peu familières des espaces publics, se sont mises à intervenir dans des médias locaux ou sur les réseaux sociaux avec une assurance nouvelle. D’autres, longtemps réduites au silence par le harcèlement numérique, ont appris à se protéger pour continuer à s’exprimer sans se mettre en danger.

Ces transformations révèlent un point essentiel : la capacité d’influence ne se décrète pas, elle se construit. Et lorsqu’on offre les bons outils, les femmes deviennent des productrices de récits, des créatrices de contenus, des voix qui comptent.

Une nouvelle génération de voix

Ce qui a commencé avec quinze participantes est en train de devenir un mouvement. Dans un climat politique où l’égalité est souvent présentée comme une priorité, cette initiative rappelle qu’elle ne peut être authentique si certaines femmes restent hors cadre.

Les femmes en situation de handicap n’attendent plus d’être invitées dans des espaces. Elles créent leurs propres espaces de parole, leurs propres récits, leurs propres réseaux. Désormais, elles sont déterminées à occuper la place qui leur revient dans le débat public.

* Michèle SOJIP est la fondatrice de l'Association Handicapés et Fiers

Située à Yassa - Douala - Cameroun

Tel / WA : +237 696 22 26 75

