Camer.be
Mamadou Mota: "Lorsque les droits sont bafoués, la paix est menacée"
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Mamadou Mota: "Lorsque les droits sont bafoués, la paix est menacée" :: CAMEROON

À l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’homme, célébrée hier 10 décembre 2025, Mamadou Mota, président par intérim du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) alerte sur la situation critique du Cameroun, où les violations récurrentes des droits de l'Homme sont monnaie couranteset s'inquiète.

Ci-dessous sa réaction

Chaque année, le 10 décembre, le monde commémore la Journée mondiale des droits de l’homme, date anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) en 1948. Ce document fondateur proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits, quels que soient leur nationalité, lieu de résidence, sexe, origine ethnique ou nationale, couleur, religion, langue, ou toute autre situation.

Le respect des droits humains n’est pas une option, mais une obligation légale et morale pour tous les États. Ces droits (droit à la vie, liberté d’expression, justice équitable, liberté de réunion, etc.) sont le fondement de toute société juste, stable et prospère. Les nations doivent non seulement s’abstenir de les violer, mais aussi les protéger activement et garantir qu’ils soient accessibles à tous. Lorsque les droits sont bafoués, la paix est menacée et le développement humain stagne.

Malheureusement, de nombreux pays, y compris le Cameroun, présentent un tableau sombre. Au Cameroun, les organisations de défense des droits de l’homme et la communauté internationale dénoncent régulièrement des violations massives et cyniques qui sapent les principes mêmes de la DUDH.

La crise du NOSO en cours est marqué par des atrocités, des exécutions extrajudiciaires, des destructions de villages, et des déplacements forcés, avec des violations graves attribuées à toutes les parties.

La liberté d’expression et de réunion est souvent restreinte. Des journalistes, des opposants politiques et des activistes sont régulièrement arrêtés, détenus arbitrairement, et parfois jugés par des tribunaux militaires pour des motifs liés à leurs opinions. Le. Cas Anicet Ekane, des milliers d’autres encores emprisonnés dont des militants du MRC sont illustratifs de ce sombre tableau.

Le manque de reddition de comptes pour les abus commis par les forces de sécurité et d’autres acteurs alimente un cycle d’impunité qui décourage les victimes de chercher justice. Au nom de la souveraineté le régime de Biya a systématique constitutionalisé la torture des voix discordantes, l’emprisonnement et l’exil.. Le SED est le mur qui s’est ostentatoirement dressé contre ces valeurs fondamentales acquis après des luttes

En cette journée du 10 décembre, il est crucial de réaffirmer la solidarité avec le peuple camerounais et d’exhorter le gouvernement à respecter ses engagements internationaux en matière de droits de l’homme. La communauté mondiale doit rester vigilante et faire pression pour que ces droits ne soient pas de simples mots sur le papier, mais une réalité vécue par chaque citoyen.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Mamadou Mota: "Lorsque les droits sont bafoués, la paix est menacée"
Obsèques de Mota Bato : le MANIDEM prépare un hommage national inclusif
Détention arbitraire : Le sort du leader Parfait Mbvoum, prisonnier politique à Kondengui
Gbagbo exige la vérité à la CPI : Acquittement contesté et avenir de la justice en Côte d'Ivoire
Élection des Conseillers régionaux 2025 : Elecam salue un processus transparent et apaisé
Assassinat d'Anicet Ekane : Polémique après les propos de Marlyse Douala Bell
La mort d'Anicet Ekane, symbole d'une répression politique qui alarme la communauté internationale
LA FORMATION DU FUTUR GOUVERNEMENT S’ACCELERE, IL Y AURA BEAUCOUP DE SURPRISES
Mort d'Anicet Ekane : les propos chocs d'Atanga Nji provoquent l'indignation
Autopsie d’Anicet Ekane : Cameroun face à la justice internationale après le passage en force
Muna Ekane s’oppose à la présence de Jean de Dieu Momo aux obsèques de son père
Atanga Nji choqué, ordonne une enquête sur la mort d’Anicet Ekane
Devenez Rédacteur

Les + récents

12:11
Tension Extrême à Douala : Échauffourées après le Tir d'un Policier sur un Mototaximan

Tension Extrême à Douala : Échauffourées après le Tir d'un Policier sur un Mototaximan
09:21
Mamadou Mota: "Lorsque les droits sont bafoués, la paix est menacée"

Mamadou Mota: "Lorsque les droits sont bafoués, la paix est menacée"
03:00
Champigny-sur-Marne : André Kana-Biyick présente son livre et tacle la nouvelle génération des Lions

Champigny-sur-Marne : André Kana-Biyick présente son livre et tacle la nouvelle génération des Lions
01:12
Obsèques de Mota Bato : le MANIDEM prépare un hommage national inclusif

Obsèques de Mota Bato : le MANIDEM prépare un hommage national inclusif
00:33
Affaire bébé Mathis:la réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale

Affaire bébé Mathis:la réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo