Règlement Officiel. Plongez dans l’ambiance des fêtes avec Sweet Holiday Chase, la nouvelle opération hivernale disponible uniquement sur Supergooal ! Au programme :

Cagnotte totale : 5 000 000 €

Jusqu’à 500x la mise à remporter

125 000 prix distribués chaque semaine

Toutes les mises sont éligibles – aucune mise minimale n’est requise

Comment rejoindre l’aventure ?

Lancez un spin

Placez simplement un pari en argent réel sur l’un des jeux concernés par la promotion. Le montant de votre mise est totalement libre.

Comment gagnent les joueurs ?

Chaque spin effectué avec une mise valide peut déclencher un prix instantané. Un seul prix peut tomber par mise.

Quels types de récompenses ?

Vous pouvez obtenir :

Des gains atteignant 500 fois le montant de votre mise , ou

, ou Des tours gratuits (Free Spins).

Le gain maximum appliqué correspond au calcul suivant :

multiplicateur jusqu’à x500 × mise maximale autorisée par le jeu.

Conditions Générales

La promotion Sweet Holiday Chase Weekly Prize Drops se déroule chaque semaine du 19 novembre 2025 à 19h01 CET au 14 janvier 2026 à 18h59 CET.

Il s’agit d’une campagne réseau gérée par Pragmatic Play , avec une cagnotte partagée entre différents opérateurs.

, avec une cagnotte partagée entre différents opérateurs. Une inscription via l’un des jeux de Noël de Pragmatic Play est nécessaire pour participer.

En vous inscrivant, vous confirmez l’acceptation des règles ci-présentes.

Tous les paris en argent réel sur les jeux participants comptent comme mises valides.

Vous ne pouvez obtenir qu’un seul prix par semaine via les Prize Drops.

via les Prize Drops. Les récompenses sont calculées en multiplicateur de mise (X × mise), dans la limite de 500x la mise maximale du jeu .

(X × mise), dans la limite de . Certains prix attribués sont des Free Spins :

10 Free Spins , ou

, ou

5 Free Spins,

utilisables sur des jeux spécifiques indiqués directement dans une fenêtre pop-up.

Les Free Spins doivent être utilisés dans les 7 jours .

. Tous les gains remportés via les Prize Drops sont crédités en argent réel , sans condition de mise supplémentaire.

, sans condition de mise supplémentaire. Si vous achetez un bonus (Bonus Buy / Free Spins Buy), le prix éventuel sera accordé avant d’entrer en mode bonus, dans la limite de 500x, selon les juridictions autorisées.

d’entrer en mode bonus, dans la limite de 500x, selon les juridictions autorisées. Pour les fonctionnalités de type Super Spin , Double Chance Bet ou Triple Chance Bet (Ante Bet) , le prix est calculé sur la mise engagée, ou sur une base de 500x si la mise dépasse ce plafond.

, ou , le prix est calculé sur la mise engagée, ou sur une base de 500x si la mise dépasse ce plafond. Vous pouvez suivre votre progression, les gains des autres joueurs ou les prix restants via l’interface spéciale disponible dans chaque jeu.

Calendrier des distributions hebdomadaires

19/11/2025 – 26/11/2025 26/11/2025 – 03/12/2025 03/12/2025 – 10/12/2025 10/12/2025 – 17/12/2025 17/12/2025 – 24/12/2025 24/12/2025 – 31/12/2025 31/12/2025 – 07/01/2026 07/01/2026 – 14/01/2026

Informations supplémentaires

Aucune charge supplémentaire n’est requise pour participer.

Les gains en cash sont immédiatement retirables et sans aucune exigence de mise.

et sans aucune exigence de mise. Une partie des fonds non distribués du réseau Drops & Wins est réinjectée dans cette opération spéciale.

Pragmatic Play détermine le taux de conversion via un multiplicateur euro appliqué à la devise locale.

La liste complète des jeux concernés se trouve dans l’onglet Promotions de Pragmatic Play ou dans la catégorie dédiée sur la plateforme.

Pragmatic Play se réserve le droit de modifier, suspendre ou annuler la promotion, sans affecter les joueurs déjà qualifiés, sauf en cas de fraude.

Des contrôles peuvent être effectués. En cas d’activité suspecte : annulation de gains, exclusion ou poursuites.

En présence d’une divergence entre la version anglaise des règles et une traduction, la version anglaise prévaut .

. Ces règles doivent être interprétées conjointement avec les conditions du site où vous jouez.

