-
© Camer.be : F.B
- 11 Dec 2025 23:24:16
- |
- 386
- |
-
CAMEROUN :: Sweet Holiday Chase – Une Exclusivité Supergooal :: CAMEROON
Règlement Officiel. Plongez dans l’ambiance des fêtes avec Sweet Holiday Chase, la nouvelle opération hivernale disponible uniquement sur Supergooal ! Au programme :
- Cagnotte totale : 5 000 000 €
- Jusqu’à 500x la mise à remporter
- 125 000 prix distribués chaque semaine
- Toutes les mises sont éligibles – aucune mise minimale n’est requise
Comment rejoindre l’aventure ?
- Lancez un spin
Placez simplement un pari en argent réel sur l’un des jeux concernés par la promotion. Le montant de votre mise est totalement libre.
- Comment gagnent les joueurs ?
Chaque spin effectué avec une mise valide peut déclencher un prix instantané. Un seul prix peut tomber par mise.
- Quels types de récompenses ?
Vous pouvez obtenir :
- Des gains atteignant 500 fois le montant de votre mise, ou
- Des tours gratuits (Free Spins).
Le gain maximum appliqué correspond au calcul suivant :
multiplicateur jusqu’à x500 × mise maximale autorisée par le jeu.
Conditions Générales
- La promotion Sweet Holiday Chase Weekly Prize Drops se déroule chaque semaine du 19 novembre 2025 à 19h01 CET au 14 janvier 2026 à 18h59 CET.
- Il s’agit d’une campagne réseau gérée par Pragmatic Play, avec une cagnotte partagée entre différents opérateurs.
- Une inscription via l’un des jeux de Noël de Pragmatic Play est nécessaire pour participer.
- En vous inscrivant, vous confirmez l’acceptation des règles ci-présentes.
- Tous les paris en argent réel sur les jeux participants comptent comme mises valides.
- Vous ne pouvez obtenir qu’un seul prix par semaine via les Prize Drops.
- Les récompenses sont calculées en multiplicateur de mise (X × mise), dans la limite de 500x la mise maximale du jeu.
- Certains prix attribués sont des Free Spins :
- 10 Free Spins, ou
- 5 Free Spins,
utilisables sur des jeux spécifiques indiqués directement dans une fenêtre pop-up.
- Les Free Spins doivent être utilisés dans les 7 jours.
- Tous les gains remportés via les Prize Drops sont crédités en argent réel, sans condition de mise supplémentaire.
- Si vous achetez un bonus (Bonus Buy / Free Spins Buy), le prix éventuel sera accordé avant d’entrer en mode bonus, dans la limite de 500x, selon les juridictions autorisées.
- Pour les fonctionnalités de type Super Spin, Double Chance Bet ou Triple Chance Bet (Ante Bet), le prix est calculé sur la mise engagée, ou sur une base de 500x si la mise dépasse ce plafond.
- Vous pouvez suivre votre progression, les gains des autres joueurs ou les prix restants via l’interface spéciale disponible dans chaque jeu.
INSCRIVEZ-VOUS DÈS MAINTENANT !
Calendrier des distributions hebdomadaires
- 19/11/2025 – 26/11/2025
- 26/11/2025 – 03/12/2025
- 03/12/2025 – 10/12/2025
- 10/12/2025 – 17/12/2025
- 17/12/2025 – 24/12/2025
- 24/12/2025 – 31/12/2025
- 31/12/2025 – 07/01/2026
- 07/01/2026 – 14/01/2026
Informations supplémentaires
- Aucune charge supplémentaire n’est requise pour participer.
- Les gains en cash sont immédiatement retirables et sans aucune exigence de mise.
- Une partie des fonds non distribués du réseau Drops & Wins est réinjectée dans cette opération spéciale.
- Pragmatic Play détermine le taux de conversion via un multiplicateur euro appliqué à la devise locale.
- La liste complète des jeux concernés se trouve dans l’onglet Promotions de Pragmatic Play ou dans la catégorie dédiée sur la plateforme.
- Pragmatic Play se réserve le droit de modifier, suspendre ou annuler la promotion, sans affecter les joueurs déjà qualifiés, sauf en cas de fraude.
- Des contrôles peuvent être effectués. En cas d’activité suspecte : annulation de gains, exclusion ou poursuites.
- En présence d’une divergence entre la version anglaise des règles et une traduction, la version anglaise prévaut.
- Ces règles doivent être interprétées conjointement avec les conditions du site où vous jouez.
Mots-clés : Supergooal, Inscription, Sweet Holiday Chase Weekly Prize Drops
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique SOCIETE
Les + récents
Gabegie Routière : 7000 Milliards Engouffrés, Zéro Route. Scandale et Solutions 2025
PowerBloom : une initiative qui refuse que l’égalité oublie les femmes en situation de handicap
Le Rôle controversé de l'EUAM dans le maintien de la sécurité
Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad
Croisés de combats au quotidien
SOCIETE :: les + lus
26 élèves surpris en train de tourner un film osé à Bafoussam
- 30 April 2015
- /
- 1023116
Brenda biya sème la terreur en boîte de nuit à Yaoundé
- 15 July 2015
- /
- 559892
Menacée de mort par sa famille car elle est lesbienne
- 03 March 2016
- /
- 447314
Oyom-Abang : une femme marche nue à Yaoundé VII
- 09 July 2015
- /
- 385944
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 217842
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 209981