Camer.be
Croisés de combats au quotidien
CAMEROUN :: SOCIETE

CAMEROUN :: Croisés de combats au quotidien :: CAMEROON

Dans les couloirs des organisations de la société civile comme dans les arènes politiques, elles sont souvent invisibles. Femmes, handicapées, militantes, une triple identité qui les expose à des violences spécifiques. Trois d'entre elles ont accepté de raconter leur réalité. Par sécurité, leurs prénoms ont été modifiés.

Cyber-harcèlement amplifié

Pour Claire, 25 ans, jeune activiste numérique, le harcèlement en ligne prend une dimension particulière avec un handicap physique. « Lorsque je prends position sur les réseaux sociaux, les commentaires ne s'arrêtent pas au sexisme classique. On utilise mon handicap, les insultes validistes se mêlent aux attaques misogynes. Mon visage, mon corps, mon handicap deviennent des objets de moquerie. Ça fait mal, mais surtout, ça vise à me faire taire ».

Délégitimation systématique

Diane, 32 ans, défenseure des droits des femmes, constate que sa crédibilité est constamment remise en cause. « Dans les réunions auxquelles j’assiste, mes arguments sont souvent ignorés. On me traite avec condescendance, comme si mon handicap affectait ma capacité d'analyse. Un responsable associatif m'a dit un jour : C'est bien que vous vous intéressiez à ces questions. Bien. Comme si c'était exceptionnel, pas légitime ».

Elle raconte aussi les tentatives d'instrumentalisation : « Des organisations m'invitent pour la représentation, comme pour cocher la case qui dit que les femmes en situation de handicap ont été incluses, rarement pour mes idées. Je suis un symbole, rarement une experte écoutée pour mes analyses ».

L'épuisement du double combat

Sarah, 36 ans, militante intersectionnelle, évoque la fatigue spécifique de devoir mener deux combats simultanément. « En tant que femme, je lutte contre le sexisme. En tant que personne handicapée, je combats le validisme. Mais ces deux oppressions ne s'additionnent pas, elles se multiplient. Je dois constamment prouver ma légitimité sur deux fronts ».

Elle décrit les réunions où elle doit d'abord négocier l'accessibilité du lieu avant même de pouvoir participer au débat. « Pendant que les autres discutent stratégie, je suis encore en train de chercher un moyen d’accéder à la salle. L'énergie mentale que ça prend, peu le réalisent ».

Résilience collective

Malgré ces obstacles, ces femmes refusent le découragement. Ensemble, à travers PowerBloom, elles construisent des stratégies de protection mutuelle, se forment aux techniques de riposte, documentent les violences, souhaitent apporter leur pierre à l’édifice.

« Nous transformons notre expérience de l'exclusion en expertise de l'inclusion », résume Sarah.

Leur message est clair, ces violences ne sont pas inévitables. L'accessibilité des espaces militants, la lutte contre le validisme, la protection juridique des défenseures, sont autant de mesures concrètes qui changeraient leur réalité. En attendant, elles continuent, car abandonner signifierait valider un système qui les nie.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique SOCIETE

PowerBloom : une initiative qui refuse que l’égalité oublie les femmes en situation de handicap
Croisés de combats au quotidien
Quand les femmes en situation de handicap écrivent enfin leurs propres récits
CAMEROON MINING COMPANY CONFIRME L’ENTRÉE DU PROJET MBALAM DANS SA PHASE IRRÉVERSIBLE D’EXÉCUTION
Kotto : Une Bagarre de Belles-Mères au Lendemain du Mariage Fait le Buzz à Douala
Sweet Holiday Chase – Une Exclusivité Supergooal
Tension Extrême à Douala : Échauffourées après le Tir d'un Policier sur un Mototaximan
Affaire bébé Mathis:la réquisition de peine de mort par le ministère public secoue la justice pénale
Démantèlement d’un réseau de grand banditisme à Efoulan : la sécurité à Yaoundé renforcée
Paul Atanga Nji : Enquête sur la falsification présumée de son parcours académique et financier
Crise de crédibilité de la CPI : Accusations d’ingérence et appels au retrait du Statut de Rome
FESTI 237: Un lancement haut en couleurs marqué par un geste social fort de Boissons du Cameroun
Devenez Rédacteur

Les + récents

13:13
Gabegie Routière : 7000 Milliards Engouffrés, Zéro Route. Scandale et Solutions 2025

Gabegie Routière : 7000 Milliards Engouffrés, Zéro Route. Scandale et Solutions 2025
08:20
PowerBloom : une initiative qui refuse que l’égalité oublie les femmes en situation de handicap

PowerBloom : une initiative qui refuse que l’égalité oublie les femmes en situation de handicap
07:58
Le Rôle controversé de l'EUAM dans le maintien de la sécurité

Le Rôle controversé de l'EUAM dans le maintien de la sécurité
07:51
Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad

Optimiser ses performances opérationnelles et renforcer l’accompagnement partenaires avec AGL Tchad
07:04
Croisés de combats au quotidien

Croisés de combats au quotidien

SOCIETE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA
Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo