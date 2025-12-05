MONDE ENTIER :: Football : LALIGA sécurise 6,135 milliards d’euros de droits TV nationaux pour 2027/28–2031/32 :: WORLD

La LALIGA vient de franchir un nouveau cap historique. L’institution a annoncé avoir conclu son appel d’offres pour les droits audiovisuels nationaux du cycle 2027/28 à 2031/32, assurant un revenu global de 6,135 milliards d’euros, soit une hausse de 9 % par rapport à la période précédente.

Au cœur de cet accord, Telefónica et DAZN, partenaires audiovisuels majeurs du football espagnol, conservent leur place stratégique. Chacune des deux plateformes diffusera cinq matchs de LALIGA EA SPORTS par journée durant les cinq prochaines saisons, confirmant un modèle de co-diffusion désormais bien installé sur le marché espagnol.

Hausse généralisée dans toutes les catégories

Si les droits résidentiels de première division représentent la plus grande part des revenus, avec 5,25 milliards d’euros, les autres segments affichent eux aussi une progression significative :

650 millions d’euros issus du secteur HORECA (hôtels, restaurants, cafés), soit une croissance de 30 %,

175 millions d’euros provenant de LALIGA HYPERMOTION, la deuxième division (+40 %),

60 millions d’euros générés par la diffusion en clair et les résumés des rencontres.

Ces performances témoignent de la solidité du modèle commercial de la ligue et de son attractivité continue dans un contexte médiatique mondial pourtant marqué par une baisse de valeur dans plusieurs championnats.

Tebas : « Un résultat particulièrement significatif »

Pour Javier Tebas, président de la LALIGA, la conclusion de cet appel d’offres confirme la bonne santé financière et l’attractivité du football espagnol :

« Obtenir plus de 6,135 milliards d’euros de droits nationaux dans un contexte complexe est une excellente nouvelle pour la viabilité de nos clubs et l’avenir du football professionnel espagnol. À l’heure où de nombreuses ligues enregistrent une baisse médiatique, la croissance continue de la LALIGA est particulièrement significative. »

Tebas souligne également l’impact positif de la lutte contre le piratage, qui « a contribué à élargir la base d’utilisateurs des diffuseurs », ainsi que le rôle des clubs dans l’amélioration constante du produit audiovisuel.

Telefónica et DAZN, piliers du développement audiovisuel

Les deux diffuseurs, qui ont renforcé l’audience et l’engagement des fans au cours des dernières saisons, sont salués pour leur capacité d’innovation et leur adaptation aux nouvelles habitudes de consommation.

La LALIGA met en avant un cadre contractuel stable sur cinq ans, facteur clé pour favoriser les investissements à long terme tant pour les opérateurs que pour les clubs.

Une stratégie reposant sur trois piliers

Le succès de cet appel d’offres repose sur une stratégie articulée autour de trois axes :

1. Amélioration continue du produit audiovisuel, soutenue par des investissements technologiques et la participation active des clubs ;

2. Lutte globale contre le piratage, garantissant la protection des revenus et la stabilité du marché ;

3. Anticipation du nouveau cadre réglementaire de l’UEFA, permettant d’avancer l’appel d’offres et d’éviter les perturbations rencontrées dans d’autres ligues européennes.

Une feuille de route inspirante pour d’autres championnats

En combinant innovation, sécurité du marché et vision à long terme, la LALIGA renforce non seulement sa position dans un paysage médiatique compétitif, mais offre également un modèle dont pourraient s’inspirer des championnats plus jeunes et moins aguerris, notamment en Afrique. Des ligues en pleine structuration comme la MTN Elite One au Cameroun pourraient tirer profit d’une telle stratégie pour renforcer leur attractivité, sécuriser leurs revenus audiovisuels et s’inscrire durablement dans une dynamique de croissance.

