1xBet soutient le développement du golf au Cameroun :: CAMEROON

1xBet soutient le développement du golf au Cameroun .Sponsoring de la participation au prestigieux championnat du Sénégal

La marque 1xBet continue de renforcer son engagement en tant que partenaire socialement responsable du sport au Cameroun. Cette fois-ci, l'entreprise a apporté un soutien financier de 10 000 000 de francs CFA à la Fédération camerounaise de golf pour la participation de l'équipe nationale au 15ᵉ Open International de golf du Sénégal. La compétition se déroulera du 4 au 7 décembre 2025 au Golf Club de Pointe des Almadies (Dakar) et au Golf Club de Saly (Saly).

L’Open International du Sénégal est l'un des tournois les plus importants d'Afrique de l'Ouest, réunissant chaque année les meilleurs athlètes de la région. Cette année, le Cameroun sera bien représenté sur la scène internationale grâce à la décision de 1xBet de soutenir la participation de la sélection.

Ce financement permettra d'assurer un entraînement complet aux athlètes et de couvrir les frais de logistique, d'équipement et de participation au championnat. Cette initiative témoigne de l’engagement stratégique de 1xBet à développer le potentiel sportif de la région et à étendre la présence internationale du Cameroun dans le golf.

« Pour nous, soutenir l’équipe nationale est une preuve de notre confiance dans le talent, la persévérance et le potentiel international des athlètes camerounais », ont souligné les représentants de 1xBet.

1xBet et le sport : un investissement à long terme pour l’avenir

Pour 1xBet, le soutien aux initiatives sportives fait partie intégrante de la philosophie du bookmaker. Le parrainage de l’équipe nationale de golf du Cameroun illustre une fois de plus sa contribution à la création d’un écosystème sportif inclusif, ouvert et prometteur dans le pays.

« Pour 1xBet, ce partenariat est particulièrement précieux : nous soutenons non seulement le développement du golf au Cameroun, mais nous contribuons également à conforter la position du pays sur la scène sportive internationale. Nous sommes convaincus que le sport est un vecteur d’unité, d’opportunités et de fierté nationale », a-t-on commenté au sein de 1xBet.

1xBet soutient le football depuis de nombreuses années. En janvier 2025, on assistera au début du principal événement footballistique du continent, la Coupe d'Afrique des nations (CAN). 1xBet est le partenaire mondial officiel de la CAF et de tous les tournois organisés sous son égide, dont la CAN. Grâce à ce partenariat, l'entreprise soutient le développement du football africain au niveau international, contribue à l'essor du football auprès des supporters et crée de nouvelles opportunités pour les fans et les athlètes à travers l'Afrique.

Le golf, sport élégant, stratégique et de plus en plus populaire, bénéficie désormais de la reconnaissance qu'il mérite.

Le sponsoring de 1xBet revêt une importance stratégique tant pour la Fédération camerounaise de golf que pour l'image sportive du pays dans son ensemble. Grâce à cette initiative, les golfeurs camerounais ont l'opportunité de concourir au niveau international, de démontrer leur talent et d'acquérir une expérience compétitive précieuse. Cette participation contribue non seulement au développement du golf dans le pays, mais renforce également la diplomatie sportive du Cameroun : par le sport, le pays affirme sa présence active dans la région. Ces événements sont une opportunité non seulement pour la compétition, mais aussi pour les échanges culturels, la reconnaissance internationale et l'inspiration de la jeunesse camerounaise.

Grâce au soutien de 1xBet, les athlètes auront la chance de se faire un nom et le Cameroun celle d’étendre sa présence dans le monde du golf professionnel.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp