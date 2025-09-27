CAMEROUN :: Serge Espoir Matomba lance sa campagne à Ndikinimeki pour la présidentielle :: CAMEROON

Le candidat à l'élection présidentielle camerounaise du 12 octobre, Serge Espoir Matomba, donne officiellement le coup d'envoi de sa campagne ce jour dans la localité de Ndikinimeki, département du Mbam et Inoubou. Cette étape dans la région du Centre marque le début de la deuxième course présidentielle pour le leader du parti PURS, après une première participation en 2018. Le choix de cette ville de l'intérieur du pays, loin des grands centres urbains comme Douala où le candidat est conseiller municipal, illustre sa volonté de s'adresser directement aux populations.

Âgé de 45 ans, Serge Espoir Matomba se présente comme une alternative indépendante, portant un projet de rupture avec le système actuel. Son programme politique, axé sur la souveraineté nationale, propose des mesures fortes telles que la sortie du franc CFA, qu'il qualifie de « relique coloniale », et la révision de la constitution pour construire des institutions véritablement souveraines. Il défend une vision où le Cameroun « doit produire ce qu'il consomme » et contrôle son orientation économique, s'inspirant des mouvements de souveraineté observés en Afrique de l'Ouest.

Cette campagne débute dans un contexte électoral particulièrement tendu, marqué par l'exclusion du principal opposant, Maurice Kamto, et la candidature du président sortant Paul Biya pour un huitième mandat. Face à ces figures bien établies, Matomba incarne une voix distincte, rejetant aussi bien le pouvoir en place que les coalitions de l'opposition qu'il juge manquer de substance. Son discours se concentre sur la lutte contre la corruption et la promesse d'une refondation totale des institutions camerounaises. Le lancement de sa campagne à Ndikinimeki, qui a récemment accueilli un événement sportif populaire, lui offre une caisse de résonance pour toucher un électorat en quête de renouveau.

