Camer.be
Issa Tchiroma revendique la victoire présidentielle au Cameroun
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

Issa Tchiroma revendique la victoire présidentielle au Cameroun :: CAMEROON

L'élection présidentielle au Cameroun connaît un rebondissement majeur avec la déclaration officielle de l'Union Pour le Changement 2025. La plateforme de l'opposition a proclamé la victoire de son candidat, Issa Tchiroma Bakary, à l'issue du scrutin du 12 octobre 2025. Dans une déclaration solennelle, la coalition affirme que les résultats remontant de tout le territoire national et de la diaspora dessinent un verdict sans appel. Le candidat consensuel du peuple aurait infligé une défaite écrasante au président sortant Paul Biya, avec des scores oscillant entre 60% et 80% dans de nombreux bureaux de vote.

L'Union Pour le Changement 2025 n'a pas manqué de dénoncer ce qu'elle qualifie de machine traditionnelle de fraude du parti-Etat au pouvoir. Malgré ces obstacles, le mouvement d'opposition assure que le peuple camerounais a tranché en faveur du changement. La déclaration appelle le président sortant à reconnaître sa défaite et à adresser promptement ses félicitations au vainqueur. Elle enjoint également aux autorités administratives et aux forces de défense et de sécurité de respecter la volonté populaire exprimée dans les urnes.

Dans un ton à la fois ferme et mobilisateur, l'Union Pour le Changement invite les Camerounais à rester unis pour défendre vigoureusement cette victoire qu'elle juge historique. Cette proclamation intervient dans un contexte politique particulièrement tendu, alors que les résultats officiels du Conseil constitutionnel se font encore attendre. La situation politique au Cameroun semble entrer dans une phase décisive qui pourrait marquer un tournant dans l'histoire contemporaine du pays. Les prochaines heures s'annoncent cruciales pour la suite du processus démocratique, alors que la communauté internationale observe avec attention l'évolution de la situation dans cette nation d'Afrique centrale.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun2025 #PresidentielleCameroun #Tchiroma #UnionPourLeChangement #Resultats #Politique #Actualite

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Issa Tchiroma revendique la victoire présidentielle au Cameroun
Violences électorales : des intellectuels camerounais craignent la guerre
Issa Tchiroma défie le ministre Atanga Nji et promet de publier les résultats
Anicet Ekane défie Atanga Nji sur la publication des résultats électoraux
Présidentielle 2025 : la rue, seule garantie pour un vote respecté ?
Tchiroma en meeting final : l'appel à l'unité et à la mobilisation pour le 12 octobre
Agbor Balla soutient Issa Tchiroma Bakary pour la présidentielle de 2025
Campagne de proximité: Patricia Ndam Njoya sillonne les marchés de Bafoussam
a France s'oppose à Paul Biya à l'approche des élections présidentielles
Marketing politique,géométrie variable:Paul Biya en grande affiche, Kwemo et Matomba en camionnette
Appel à la sagesse des élites, leaders d’opinion, chefs politiques et professionnels des médias
Maroua en jaune : la vague Tchiroma bouleverse la campagne présidentielle
Devenez Rédacteur

Les + récents

00:41
Bruxelles, ma terre de grâce

Bruxelles, ma terre de grâce
00:34
Issa Tchiroma revendique la victoire présidentielle au Cameroun

Issa Tchiroma revendique la victoire présidentielle au Cameroun
07:08
Violences électorales : des intellectuels camerounais craignent la guerre

Violences électorales : des intellectuels camerounais craignent la guerre
06:41
Services Guichets Automatiques Bancaires, la Banque peut mieux faire au Cameroun

Services Guichets Automatiques Bancaires, la Banque peut mieux faire au Cameroun
01:40
La menace d'un « coup d'État scientifique » plane sur la présidentielle

La menace d'un « coup d'État scientifique » plane sur la présidentielle

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !
SIBCA 2024 : Le Plus Grand Salon de la Beauté Afro à Bruxelles !

L'actualité en vidéo