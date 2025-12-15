Camer.be
Poursuites Internationales contre Biya : Tchiroma Traîne les Commanditaires Devant les Cours
Poursuites Internationales contre Biya : Tchiroma Traîne les Commanditaires Devant les Cours

Le paysage politique et judiciaire du Cameroun est sur le point de connaître un nouveau développement majeur. Les avocats du Président élu Tchiroma, basés en France, ont confirmé lors d'une conférence de presse, leur intention d'engager des poursuites judiciaires devant des instances internationales. L'objectif ciblé est clair : traduire en justice ceux qui ont ordonné aux forces de sécurité de prendre pour cibles les manifestants. Cette action vise directement le Président Paul Biya et les hauts responsables de l'appareil sécuritaire camerounais, accusés d'avoir orchestré la répression des mouvements de contestation.

Cette démarche marque une escalade significative dans la crise post-électorale et sécuritaire que traverse le pays. Le recours à des juridictions internationales montre la détermination du camp Tchiroma à obtenir justice par des voies extérieures, compte tenu de la perception d'une justice nationale jugée partiale ou inefficace dans de tels dossiers. Les avocats ont souligné que cette procédure nécessitera de répondre de manière précise et individuelle des actes commis. Ils ont insisté sur le fait que les responsables ayant donné l'ordre d'employer la force de manière disproportionnée ou illégale contre les civils devront rendre des comptes.

Les avocats de Tchiroma, par cette initiative, cherchent à établir la responsabilité pénale des commanditaires pour des actes qui pourraient être qualifiés de crimes contre l'humanité ou de violations graves des droits humains. Le dossier judiciaire qui sera présenté devant ces instances s'appuiera sur des preuves et témoignages documentant la brutalité des interventions des forces de l'ordre contre les opposants et les civils. Cette procédure internationale met en évidence la nécessité d'une justice impartiale pour les victimes de la répression.

L'annonce de cette action en justice contre Paul Biya et les commanditaires de la violence ajoute une dimension sans précédent à la tension politique. Elle ouvre la voie à des enquêtes et des jugements qui pourraient avoir des répercussions durables sur l'image et la diplomatie du Cameroun. Le camp Tchiroma, par cette stratégie, espère non seulement obtenir réparation pour les victimes, mais aussi dissuader de futures violences en établissant un précédent où l'impunité n'est plus garantie pour les responsables politiques et sécuritaires.

