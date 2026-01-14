Camer.be
Comment Pro Meet Up veut opérer la transformation économique de l’Afrique Centrale
CAMEROUN :: SOCIETE

Comment Pro Meet Up veut opérer la transformation économique de l'Afrique Centrale

La 5e Edition de Pro Meet Up (PML) aura lieu à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun et locomotive économique de la sous-région Afrique Centrale. Une rencontre qui posera le diagnostic d’une économie ouverte et dotée d’énormes potentialités. L’essentiel étant de trouver des solutions favorables  à sa propre émergence. A l’occasion, PML se veut espace de promotion du contenu régional et d'émulation à valeur ajoutée.

A la fois une préoccupation économique, la problématique de cette 5e édition est déclinée par PML dans un contexte ou « Les pays de la sous-région d’Afrique centrale font face à des défis majeurs de transformation économique, malgré un potentiel important en ressources, en capital humain et en opportunités d’investissement » Dans ce cadre socioéconomique  qui offre autant de potentialités, quel modèle faut-il mettre en place pour la production maximale de toutes ces capacités productives ? Le Pro Meet Up (PML) s’inscrit dans cette édition comme une réponse stratégique  orientée vers l’action et l’investissement à fort l’impact économique.

Dans cette dynamique, le thème de la rencontre de Yaoundé est for évocateur « Afrique Centrale en mouvement : stratégie d’émergence et accélération du business dans la dynamique sous-région ale » Aussi, le rendez-vous se veut une plateforme d’une « économie structurante » qui inclut La facilitation des échanges intra-africains ; L’intégration économique régionale ; La structuration des chaînes de valeur ; La transformation locale et durable. Tout cela dans une perspective ou la sous-région devienne un hub économique, un espace de concrétisation des affaires et des projets avec des rencontres B to B et la mise en place d’un accélérateur de projets à fort impact économique et social pour une économie qui se veut tournée vers son avenir.

Une émergence économique régionale qui passe essentiellement par Promotion du contenu régional, Transformation locale des ressources ; Industrialisation et création de valeur ajoutée ; Modernisation des secteurs productifs, des articulations et bien d’autres qui sont inscrites sur le programme des travaux  de Yaoundé du 1er au 6 juin 2026.

