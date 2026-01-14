CAMEROUN :: Trafics d'influence sur les faux titres fonciers: La Comicodi interpelle le Ministre des domaines :: CAMEROON

Titres fonciers authentiques contre faux titres fonciers, trafics d’influences, corruptions, menaces de toutes natures, chantages, et troubles graves de l’ordre public.

Monsieur le Docteur en Droit, Henri EYEBE AYISSI, Ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières

RAPPEL A L’ORDRE DANS L’AFFAIRE

- DAME NKEJOH NJIWO EPSE HAPPI

- AMOUGUI ATANGANA

- BHVJMI

- SCI CLEHMINVEST

- SCI MON TABOR

Monsieur le Ministre et très cher compatriote,

Ce n’est pas la première fois que je vous alerte, et ce n’est pas la première fois que je suis confronté à des plaintes, des requêtes et des protestations de compatriotes, qui tous vous mettent directement en cause de façon catégorique.

Bien que j’ai choisi de ménager le membre du gouvernement, par patriotisme et pas sens élevé de responsabilité, je ne vois pas comment, au regard de l’exemple de l’affaire sus-évoquée dont j’ai consulté les pièces majeures, je ne me rangerai pas aux côtés de ceux qui vous accusent d’avoir en quelques années, tué complètement la crédibilité du titre foncier, suscité la haine entre les gens, chassé les investisseurs étrangers, et entretenu le désordre généralisé. Des gens honnêtes qui ont travaillé toute leur vie pour acquérir un lopin de terre, certains pour leur retraite, se donnent la mort, parce que vous annulez et réinstallez les titres fonciers à guise, comme si le pays était une anarchie, comme s’il n’existait ni premier ministre ni chef d’Etat, comme s’il n’y avait plus ni justice ni police ni armée ni constitution. C’est une situation indescriptible qu’il nous sera difficile de réparer. Et puis comment ne pas considérer et conclure, que vous alimentez explicitement ou implicitement, une opposition contre le CHEF DE L’ETAT ? Gâter les titres fonciers c’est gâter le pays et c’est trahir notre président.

Dans le cas d’espèce, et comme toujours, le premier acquéreur, sieur BIBEHE, tout comme les suivants à partir de lui, n’auraient rien à se reprocher, et ont du reste, gagné dans toutes les procédures jusqu’à la Cour suprême. D’où vient-il que des problèmes surgissent, que les titres soient remis en cause, que de nouvelles personnes surgissent ? J’ai exploré et exploité ce dossier dans toutes ses composantes, et le verdict est sans appel. Des menaces sous condition, alimentées par des liens divers avec votre cabinet, avec en prime des circulations d’argent en montants exorbitants, seules justifient ces montages qui aujourd’hui, mettent des compatriotes dans l’affrontement et même les exposent à des risques de mort d’homme.

En tout état de cause, il est urgent que vous preniez vos responsabilités pour arranger cette affaire et rétablir les légitimes et honnêtes citoyens dans leur tranquillité ainsi que la jouissance sans autres entraves de leurs droits de propriétaires et d’acquéreurs de bonne foi. En attendant, je vais entreprendre une médiation entre toutes les parties.

Croyez, Docteur, Monsieur le Ministre et très cher compatriote, en l’assurance de ma haute et fraternelle considération, avec mes vœux polyvalents pour l’année nouvelle./.

