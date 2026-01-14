CAMEROUN :: POUR UN DEVOIR D’EQUITE :: CAMEROON

Le député en tant qu’élu de la Nation porte la voix du peuple souverain dont il devient le porte-parole en tant que mandataire. Dans toute stratégie de développement l’objectif majeur poursuivi depuis les pères-fondateurs reste et demeure l’amélioration des standards de vie de nos populations.

Dans la panoplie des infrastructures de base dont il faut accroître l’offre en permanence figurent en bonne place, l’eau et l’énergie.

Et il faut le rappeler le Droit à l’Eau est désormais considéré comme l'un des droits de l’homme fondamentaux en vertu de l’Observation Générale N° 15 (OG N°15) adoptée par les Nations Unies en novembre 2002.

Certes des efforts considérables ont été réalisés dans ces domaines avec une injection massive de capitaux au cours des deux dernières décennies mais il faut observer que l’offre reste insuffisante face à une population en forte croissance.

Entre les sociétés en charge de la distribution de l’eau et de l’énergie, d’une part et l’ensemble de leurs clients d’autre part, il a été établi un cadre fixant les obligations de chacune des parties.

Autant les sociétés de distribution d’eau et d’électricité ont l’obligation de fournir à leurs clients des produits de qualité, et de quantité, de façon permanente, sauf cas de force majeure, autant ces derniers ont l’obligation de régler les factures à eux adressées dans les délais prescrits.

Il faut préciser qu’en cas de non-règlement des factures dans les délais prescrits le client se voit infliger une pénalité dont il devra s’acquitter avant tout rétablissement.

En replaçant les choses dans le contexte actuel dominé par un retour à des ruptures de distribution des deux produits de manière intempestive, les populations n’ont pour seule alternative que de recourir à leur légendaire résilience, alors que dans le même temps les sociétés de distribution d’eau et d’énergie qui n’assurent plus totalement leur part de contrat s’abreuvent allégrement des pénalités infligées à leurs clients.

Et pourtant dans le contrat de service remis aux clients pour consultation à la souscription du contrat d’abonnement ou de branchement, on parle bien de ‘’ continuité de la fourniture ‘’. Il est même précisé, s’agissant de l’eau, que lorsque la qualité de l’eau distribuée n’est pas conforme aux valeurs limites fixées par la règlementation, la société est responsable des dommages dus à la mauvaise qualité de l’eau. Que dire alors du manque d’eau constaté sur une longue période ?

C’est en conséquence de tout ce qui précède que nous émettons le vœu ardent que les pénalités de retard soient purement et simplement supprimées pour que l’équité soit respectée entre ces sociétés et leurs clients.

