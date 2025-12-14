ÉTATS-UNIS :: Le Cameroun célèbre son unité en Amérique du Nord : une conférence de presse réussie pour le CCFNA :: UNITED STATES

Le Cameroun célèbre son unité en Amérique du Nord : une conférence de presse réussie pour le CCFNA 2026

Une grande conférence de presse consacrée à la première édition du Cameroonian Cultural Festival of North America (CCFNA) s’est tenue ce jour dans un lieu emblématique de Rockville, marquant officiellement le lancement de cet ambitieux projet culturel prévu du 29 au 31 mai 2026.

Pendant près de deux heures d’échanges pédagogiques et constructifs, les organisateurs ont présenté les contours, les objectifs et la vision de ce festival inédit, qui ambitionne de rassembler la diaspora camerounaise d’Amérique du Nord autour des valeurs du vivre-ensemble, de la diversité culturelle et du développement communautaire.

À l’initiative de Christophe TAPA, porteur du projet, un panel pluridisciplinaire composé de chefs traditionnels, de sociologues et de présidents d’associations a apporté des éclairages essentiels, répondant aux interrogations du public et dissipant tout malentendu autour de ce projet fédérateur.

La presse camerouno-américaine a répondu massivement présente. Journalistes, médias communautaires et influenceurs ont effectué le déplacement, convaincus de la pertinence de l’initiative et déterminés à relayer l’information afin de lui offrir un écho plus large à travers l’Amérique du Nord.

Avec plus de 100 000 Camerounais issus de toutes les aires géographiques vivant sur le continent nord-américain, la diaspora représente une force humaine, culturelle et économique majeure. Entrepreneurs, cadres, jeunes professionnels ou nouveaux arrivants, tous contribuent activement à la richesse de leurs pays d’accueil, tout en demeurant profondément attachés au développement du Cameroun. C’est dans cet esprit qu’est né le CCFNA.

Le festival a pour objectifs de :

Célébrer la diversité culturelle camerounaise à travers la musique, la danse, la gastronomie, les arts, les langues et la mode ;

Transmettre les traditions aux jeunes générations nées ou élevées à l’étranger ;

Favoriser l’intégration dans les sociétés nord-américaines tout en préservant l’identité culturelle ;

Renforcer l’autonomisation économique par l’entrepreneuriat et les partenariats ;

Créer un pôle communautaire durable, soutenu par des partenariats public-privé.

La conférence s’est ouverte par une prière de bienvenue, suivie de l’hymne national du Cameroun et de ceux des pays d’accueil nord-américains. Une séance d’information détaillée a ensuite précédé un échange interactif de questions-réponses avec les panélistes.

Grâce à une connexion Zoom, des compatriotes du Canada, du Mexique et d’autres pays ont suivi les travaux en direct et y ont activement participé, renforçant ainsi la dimension internationale et inclusive de l’événement.

La rencontre s’est achevée sur une note de grande satisfaction générale, traduisant l’adhésion des participants à cette initiative porteuse d’espoir et de cohésion. Un repas convivial a été offert pour clôturer ce moment fort de communication et de partage.

Rendez-vous est donc pris pour les 29, 30 et 31 mai 2026 à l'Université Catholic of America situé au 620 MICHIGAN Ave., N.E. Washington, DC 20064, dates auxquelles la culture camerounaise vibrera au rythme de la communion, de la fête et de l’unité en Amérique du Nord.

Contact pour toute information complémentaire: info@accfna.org; www.accfna.org

