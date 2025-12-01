CAMEROUN :: Mort d'Anicet Ekane : La Défense Exige la Suspension de l'Autopsie et Dénonce une Justice d'État :: CAMEROON

Le décès du Président Anicet Ekane ce 1er décembre 2025, survenu en détention, a immédiatement déclenché une intense bataille juridique autour de l'établissement de la vérité. La famille et la défense de l'opposant, menée par Maître Hippolyte BT Meli, ont d'urgence sollicité la suspension des opérations d'autopsie initialement prévues pour le 2 décembre 2025 à 10h, dénonçant une procédure non contradictoire et un conflit d'intérêts flagrant.

L'autopsie devait être menée par deux médecins légistes désignés par l'administration, sans le concours de la famille. La défense a pris les devants en informant provisoirement ces médecins par téléphone, via Maître Emmanuel Simh, de la nécessité de suspendre l'opération.

Le Refus d'une Vérité Unilatérale

La raison principale de cette démarche est la mise en cause directe de l'État dans la mort de l'opposant. La défense affirme que la vérité sur les circonstances du décès de leur client, survenu "entre les mains de l'État," ne saurait être établie par les "seules investigations non contradictoires de son administration." La mort est considérée comme suspecte, car les préposés de l'État sont "fortement soupçonnés d'agissements criminels pour avoir agi en dehors des règles de droit exécutant des ordres illégitimes." Cette accusation formelle de l'administration de justice d'État est au cœur du conflit.

La famille nucléaire, via Mme Désirée Ekane, sœur du défunt et elle-même considérée comme une victime, a officiellement mandaté une équipe d'avocats pour coordonner toutes les initiatives juridiques appropriées, tant au niveau national qu'international.

Mobilisation Juridique Internationale

Pour garantir la transparence et l'impartialité, l'équipe de défense s'est adjoint le soutien de confrères internationaux. Maître BOURDON et Maître Julie JUKIC, avocats inscrits au Barreau de Paris, accompagneront la défense dans ses démarches.

L'objectif de cette mobilisation est clair : imposer un contradictoire médico-légal et garantir que la cause réelle du décès ne soit pas étouffée par une version officielle partiale. L'équipe d'avocats s'apprête à choisir son propre médecin légiste pour les besoins d'une contre-expertise. En exigeant la suspension de l'autopsie menée par les médecins désignés par l'État, la défense cherche à éviter que les preuves médico-légales ne soient compromises dans cette affaire de mort suspecte qui cristallise la tension politique au Cameroun. L'opinion publique sera tenue informée des suites de ces initiatives.

Décès du Président EKANE Anicet Georges.

Sa défense a été contactée par sa famille nucléaire qui la charge de solliciter la suspension des opérations d'autopsie prévue pour le 02 décembre 2025 à 10h par les deux (2) médecins légistes désignés sans son concours. Provisoirement en attendant une demande formelle, ces médecins légistes ont été informés par téléphone aux soins de Me Emmanuel Simh. D'abord parce que personne n'avait jusqu'alors mandaté ses avocats pour assister à l'autopsie de leur client après l'extinction de leur mandat par le décès, et ensuite parce que la vérité des circonstances qui entourent le décès de leur client entre les mains de l'État ne saurait être dite par les seules investigations non contradictoires de son administration dans un cas de mort suspecte où ses préposés sont fortement soupçonnés d'agissements criminels pour avoir agi en dehors des règles de droit exécutant des ordres illégitimes. Mme Désirée Ekane, sœur du défunt, une des victimes elle aussi, nous charge de nous en occuper après avoir mis en place une équipe d'avocats pour le choix du médecin légiste et pour toutes initiatives, nationales et internationales, donnant des suites juridiques et judiciaires appropriées à l'affaire. Me BOURDON et Me Julie JUKIC avocats inscrits au Barreau de Paris nous accompagnent dans ces initiatives qui seront portées à la connaissance de l'opinion en temps utile.

Pour la défense des victimes

Me Hippolyte BT MELI.

