Delcy Rodríguez limoge et arrête le général en chef de la sécurité de Maduro
Le régime chaviste entre dans une phase de purge sans précédent. Ce 6 janvier 2026, la présidente par intérim Delcy Rodríguez a ordonné le limogeage immédiat et l’arrestation du major-général Javier Marcano Tábata. Cet officier supervisait deux piliers essentiels du pouvoir : la Direction générale du contre-espionnage militaire et la Garde d’honneur présidentielle, chargée de la protection rapprochée de Nicolás Maduro.

Cette décision frappe de plein fouet le cœur de l’appareil sécuritaire, à peine 72 heures après la capture spectaculaire de Maduro par une opération américaine. Les accusations portées sont d’une gravité exceptionnelle. Le général Marcano Tábata est soupçonné d’actes de trahison majeurs, incluant la transmission des coordonnées exactes de l’ancien président et la désactivation délibérée de protocoles de défense antiaérienne, facilitant ainsi l’extraction de ce dernier.

L’arrestation n’est pas une simple sanction administrative. Les sources officielles évoquent une « négligence critique » et une « défaillance du commandement », pointant du doigt son incapacité à empêcher l’assaut contre la résidence de Miraflores et la récente attaque subie par l’Assemblée nationale. Pour Delcy Rodríguez, il s’agit d’un règlement de comptes politique et d’un message de contrôle total adressé aux forces armées et à la communauté internationale.

En éliminant le dernier vestige de la structure de commandement loyale à Maduro, la nouvelle dirigeante consolide son emprise sur la capitale et neutralise toute velléité de mutinerie. Elle démontre qu’elle détient désormais les véritables rênes du pouvoir, tout en négociant en position de force avec Washington sur l’avenir du pétrole venezuelien. Cette purge radicale, qui secoue les casernes, marque-t-elle le début d’une stabilisation sous un nouveau leadership, ou l’amorce d’un cycle de violences internes encore plus profond au sein du chavisme ?

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

