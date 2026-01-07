ÉTATS-UNIS :: LES USA DE TRUMP ET LE DROIT D'ÊTRE BARBARE :: UNITED STATES

La guerre en Iraq, la guerre en Libye et la guerre en Ukraine révèlent la mise entre parenthèses des institutions de règlement des conflits et de régulation des relations internationales au gré des intérêts stratégiques, géopolitiques ou simplement énergétiques des États stratégiquement émancipés.

Dans cet ordre d'idées, des États semblent privilégier la course à l'armement, dont la forme la plus avancée est l'arme nucléaire, au renforcement des institutions garantissant la paix et la stabilité dans le monde.

La Russie et les USA qui apparaissent comme étant les plus avancés dans cette quête du Droit à la Force au détriment de la Force du Droit, établissent ainsi un nouvel ordre mondial, celui de la Loi du plus fort.

Dès lors, la marche du monde est tributaire d'une capacité de violence certaine et de sa démonstration par ces deux grands États : une force a vocation à être utilisée autrement, elle n'en est pas une...

Toutefois pour rester durablement violent sans en être comptable, il faut être le plus fort, il faut pour ces États développer une force qui leur donne le droit d'être impunément barbares, qui leur garantit une certaine intouchabilité.

Parvenus à un tel niveau de puissance, ils se donnent le droit, au gré de leurs intérêts, d'apprécier, de juger et de punir les faibles. Ainsi, au-delà du Hold-up électoral allégué, des massacres des populations, du trafic de drogue, du péril démographique que représentent les 7 millions d'exilés vénézuéliens pour les USA, l'expédition punitive contre le Président Maduro procède d'une ultime démonstration de l'exceptionnelle capacité de puissance des USA, visant à exposer aux yeux du monde et des alliés stratégiques de la Russie, la vulnérabilité de cet axe concurrent. En clair, la guerre en Ukraine a fortement ébranlé la prééminence américaine... TRUMP a donc voulu reprendre la main en indiquant que l'allié sûr, c'est les USA.

Ce faisant, le bloc occidental promeut son modèle dont les piliers sont là démocratie et les droits de l'homme. À ce propos, l'absence de cohésion politique du pays sera toujours un prétexte tout trouvé, qui fera que ce qui pourrait être qualifié d'agression soit perçu par une partie de ce peuple supposé agressé comme une Libération.



Le Droit et la Loi, invoqués au secours des plus faibles, restent malheureusement ceux du plus fort.



D'ailleurs, quelles sont les lois qui autorisent le viol de la volonté populaire par la falsification des résultats électoraux ?

Quelles sont les lois qui donnent le droit de massacrer un Peuple qui demande justice ?

Quelles sont les lois qui autorisent à enlever, à torturer et à embastiller des milliers de personnes sans aucun respect de la procédure pénale ?

Quelles sont les lois qui autorisent des châtiments corporels (Moulinex) contre des peuples exerçant leurs droits constitutionnels?

Le Droit n'a pas vocation à protéger les criminels. Le Droit juge les criminels. On ne peut pas faire de la violation de la loi une pratique normale et vouloir invoquer la loi pour se protéger d'un monde barbare qu'on contribue à l'échelle de son propre État à construire.

The man who comes to law, must come with clean hands.

