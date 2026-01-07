Camer.be
Ethan Mbappé chez les Lions Indomptables ? Samuel Eto’o brise enfin le silence !
Le dossier des binationaux prend une tournure électrique au Cameroun. Samuel Eto’o, actuel président de la Fédération camerounaise de football, a récemment réagi aux performances étincelantes d’Ethan Mbappé. Le jeune milieu de terrain de 19 ans, désormais sous les ordres de Bruno Genesio au LOSC, bouscule la hiérarchie en Ligue 1. Ses prestations remarquées contre des cadors comme le PSG ou l’OM attirent inévitablement les regards des recruteurs internationaux. Pour les Lions Indomptables, la traque du talent est lancée.

Interrogé sur la possibilité de voir le frère cadet de Kylian revêtir la tunique vert-rouge-jaune, la légende du football africain a manié l'art de la diplomatie avec brio. Samuel Eto’o reconnaît sans détour les qualités techniques précoces de ce milieu offensif gaucher. Cependant, le patron de la Fecafoot refuse de dévoiler sa stratégie de séduction pour ne pas fragiliser les joueurs concernés. Cette selection nationale reste un sujet brûlant car le jeune prodige possède une triple éligibilité complexe.

Le joueur peut théoriquement choisir la France, le pays de sa mère, ou le pays de son père. Ce tiraillement géographique place le milieu lillois au cœur d'une bataille d'influence majeure pour le futur de la politique sportive du pays. Les observateurs attentifs notent qu'Ethan Mbappé a déjà été aperçu dans les tribunes lors de matches de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment aux côtés de son frère. Ce lien affectif avec la terre de ses ancêtres nourrit tous les espoirs chez les supporters camerounais.

L'enjeu pour les Lions Indomptables est immense. Intégrer un talent capable de briller sur la scène européenne permettrait de consolider le projet de reconstruction entamé par Eto’o. La gestion des joueurs binationaux devient ainsi un pilier stratégique pour rester compétitif au niveau mondial. Si la France semble tenir la corde grâce aux sélections de jeunes, l'attraction du pays d'origine de son père, né à Douala, demeure un argument de poids.

La patience est de mise dans ce feuilleton qui passionne le continent. Chaque minute de temps de jeu grapillée par Ethan Mbappé en championnat renforce sa cote de popularité. La décision finale appartient au joueur, mais le pressing discret des autorités footballistiques camerounaises est une réalité. Le talent n’attend pas le nombre des années et le football moderne se joue autant sur le terrain que dans les bureaux des fédérations.

Selon vous, Samuel Eto’o doit-il tout faire pour convaincre Ethan Mbappé ou faut-il privilégier les joueurs locaux déjà aguerris au climat africain ?

