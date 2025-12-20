Camer.be
L'évasion de Fabrice Lena, de la prison de Douala à l'exil au Cap-Vert
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: L'évasion de Fabrice Lena, de la prison de Douala à l'exil au Cap-Vert :: CAMEROON

Le paysage politique camerounais est secoué par un nouveau rebondissement spectaculaire en cette fin d'année 2025. Fabrice Lena, figure active de l'opposition camerounaise et ancien directeur de campagne lors du dernier scrutin, vient de briser le silence depuis sa terre d'accueil au Cap-Vert. Son récit, digne d'un roman d'espionnage, commence par ce qu'il qualifie de kidnapping arbitraire dans le quartier de Bastos à Yaoundé, orchestré par des agents en civil sans mandat officiel. Cette interpellation musclée l'a conduit directement derrière les barreaux de la prison de New Bell à Douala, marquant le début d'un calvaire judiciaire et politique de plusieurs semaines.

Inculpé pour usage de faux, une accusation qu'il rejette avec véhémence, Fabrice Lena dénonce une manœuvre visant à punir son engagement lors de l'élection présidentielle du 12 octobre dernier. Durant sa détention, l'activiste affirme avoir été victime d'extorsions financières importantes de la part de l'administration pénitentiaire, versant des sommes considérables pour espérer une liberté qui lui était pourtant systématiquement refusée. Le point de rupture a été atteint après la visite de l'ambassadeur de l'Union européenne, date à laquelle ses conditions de détention se sont durcies, le convainquant que son dossier n'était plus traité sur un plan légal mais purement sécuritaire.

L'évasion, survenue le 12 décembre 2025, a été minutieusement préparée pour déjouer la vigilance des gardiens de la métropole économique. En parvenant à quitter le territoire national malgré un avis de recherche diffusé à l'échelle nationale, Fabrice Lena rejoint la liste grandissante des cadres de l'opposition ayant choisi l'exil politique. Son témoignage met en lumière les failles du système carcéral camerounais et la persistance des tensions post-électorales qui poussent les cadres de la résistance vers l'étranger.

Ce départ forcé rappelle étrangement la trajectoire d'Issa Tchiroma Bakary, autre figure de proue qui a trouvé refuge en Gambie après une évasion tout aussi rocambolesque de Garoua en octobre dernier. La multiplication de ces fuites d'opposants de haut rang souligne une crise de confiance profonde envers les institutions judiciaires du pays. Pour Fabrice Lena, le Cap-Vert représente désormais un sanctuaire depuis lequel il entend poursuivre son combat pour le changement, loin des murs de New Bell et des pressions politiques de Yaoundé.

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#Cameroun #Douala #NewBell #Exil #PolitiqueAfrique #Justice #FabriceLena

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

L'évasion de Fabrice Lena, de la prison de Douala à l'exil au Cap-Vert
Poursuites Internationales contre Biya : Tchiroma Traîne les Commanditaires Devant les Cours
Scandale au Cameroun : La Réaction Choquante d'Atanga Nji avant la Mort d'Anicet Ekane
« Aucun Régime n'est Éternel » : Le décès d'Ekanè ravive la résistance au Cameroun
Mort d'Anicet Ekane : La Défense Exige la Suspension de l'Autopsie et Dénonce une Justice d'État
L'Opposant Anicet Ekane Décédé ce Jour, Accusation d'Administration de Mort Lente
L'Ombre de la Fraude Électorale plane sur la Victoire Contestée de Paul Biya
Violences Post-Électorales : Le Bilan Officiel de Paul Atanga Nji Contesté par l'ONU et HRW
Anicet Ekane Refuse Tout Compromis avec Biya, le Dialogue Impossible
Crise post-électorale au Cameroun : l'Union Européenne pousse pour un Dialogue National Inclusif
Résistance totale au Cameroun : Tchiroma Bakary défie le régime Biya et décrète un deuil national
Cameroun : Les Chiffres Officiels Révèlent la Fabrication de la Victoire de Paul Biya en 2025
Devenez Rédacteur

Les + récents

17:31
Cameroun vs RCA : la polémique Starlink divise les partisans du RDPC

Cameroun vs RCA : la polémique Starlink divise les partisans du RDPC
17:09
L'évasion de Fabrice Lena, de la prison de Douala à l'exil au Cap-Vert

L'évasion de Fabrice Lena, de la prison de Douala à l'exil au Cap-Vert
15:39
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et critique l'élection 2025

Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et critique l'élection 2025
15:17
Bafang : une fillette sauvée d’un enlèvement et un ravisseur récidiviste arrêté

Bafang : une fillette sauvée d’un enlèvement et un ravisseur récidiviste arrêté
14:30
Un militant d'Issa Tchiroma meurt en détention à Yaoundé

Un militant d'Issa Tchiroma meurt en détention à Yaoundé

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris
EFFIMERKET LANCEMENT en présence de la députe DIOP DIEYNABA

évènement

Vidéo

Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement

L'actualité en vidéo