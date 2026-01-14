Camer.be
Visite du pape Léon XIV au Cameroun : entre espoir et tensions politiques
La nouvelle fait déjà le tour des chancelleries. Le pape Léon XIV, élu en mai 2025, s’apprête à effectuer sa première visite sur le continent africain, et le Cameroun a été choisi pour l’accueillir. Si la date précise reste à confirmer, le Vatican et Yaoundé se sont entendus sur une période idéale, très probablement après Pâques 2026. Un voyage hautement symbolique qui intervient dans un contexte politique national extrêmement volatil.

Le pays sort en effet d’une crise post-électorale profonde. L’élection présidentielle du 12 octobre 2025 a officiellement reconduit Paul Biya pour un huitième mandat, mais son principal opposant, Issa Tchiroma, a immédiatement contesté les résultats, criant à la fraude et s’autoproclamant vainqueur. Les manifestations qui ont suivi ont été réprimées, conduisant à l’arrestation de plus de 140 personnes. Leurs procès viennent juste de s’ouvrir devant le tribunal militaire de Yaoundé, sans libération provisoire accordée pour la majorité d’entre eux.

C’est dans cette atmosphère de défiance et de crispation que le souverain pontife posera le pied sur le sol camerounais. L’opposition, silencieuse et muselée, voit paradoxalement dans cette visite une lueur d’espoir. Un haut responsable d’un parti d’opposition, sous couvert d’anonymat, confie : « Sa présence pourrait mettre en lumière les réalités que nous vivons. » L’Église locale, elle, espère que ce passage apaisera les cœurs et favorisera le dialogue.

Pour le régime de Paul Biya, l’enjeu est tout autre. Il s’agit de montrer au monde un visage stable et accueillant, tout en maintenant un contrôle absolu sur le récit national. La coordination entre le Vatican et Yaoundé est donc cruciale. Les deux parties ont convenu d’un calendrier qui évite toute date symbolique liée aux troubles récents, privilégiant un moment de relative accalmie.

Pourtant, la blessure est encore vive. Les familles des détenus attendent toujours justice, et le procès qui se déroule à Yaoundé est perçu comme une énième manœuvre d’intimidation. Dans ce climat, la parole du pape, attendue sur les thèmes de la réconciliation et de la justice sociale, résonnera de manière particulière. Saura-t-elle transcender les clivages politiques et toucher l’ensemble d’une population meurtrie ? La question reste entière.

Et vous, pensez-vous que la visite d’un pape peut réellement influencer le cours politique d’un pays en crise ?

