Rigobert Song Bahanack nommé sélectionneur de la Centrafrique . :: CENTRAL AFRICAN

Contrat non renouvelé de son poste de sélectionneur des Lions Indomptables du Cameroun en février 2024, Rigobert Song Bahanack rebondit en République Centrafricaine.

La légende des Lions Indomptables du Cameroun qui a débuté sa carrière à Red Stars de Bangou dans la région de l'Ouest Cameroun a fait le buzz lundi (13/01/2025, ndlr) en posant, en plein échange de maillots, avec Faustin Archange Touadera, président de la République centrafricaine, et le ministre des Sports, Héritier Doneng.

L’arrêté portant nomination de Rigobert Song, dont camer.be, votre média de l'immédiat et de proximité a obtenu copie, a été signé par le ministre chargé de la Promotion de la Jeunesse, des Sports, et de l’Éducation physique.

Celui-ci stipule que Rigobert Song est le nouveau sélectionneur de la Centrafrique et qu'il sera assisté d'Éloge Enza-Yamissi, Sébastien Ngato et Éric Cabalero. C'était d'ailleurs l'ancien international Éloge Enza-Yamissi qui assurait l'intérim depuis que le Suisse Raoul Savoy a été viré du poste de sélectionneur en octobre dernier.

Avec une expérience notable à la tête des Lions Indomptables, Song a su mener le Cameroun à des exploits tels que la qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et la CAN 2024 en Côte d’Ivoire. Reconnu pour son leadership, son charisme et ses proverbes célèbres, il apportera à la Centrafrique une expertise et une énergie nouvelle qui pourraient inspirer les joueurs et galvaniser les supporters.

Pas qualifiée pour la CAN 2025, la Centrafrique est actuellement 4e de son groupe de qualification à la Coupe du monde 2026, 5 points derrière le duo de tête composé des Comores et du Ghana. Reste à savoir si Song dirigera aussi la sélection A', qualifiée pour la première fois de son histoire pour le CHAN, sous les ordres de Sébastien Ngato, en étant le bourreau du… Cameroun lors des éliminatoires. Le tirage au sort du CHAN, dont la phase finale est programmée du 1er au 28 février prochains, aura lieu mercredi au Kenya, pays-hôte du tournoi avec l'Ouganda et la Tanzanie.