Camer.be
Florence TITCHO libérée : fin d'un calvaire de 82 jours pour l'opposante
CAMEROUN :: POLITIQUE

CAMEROUN :: Florence TITCHO libérée : fin d'un calvaire de 82 jours pour l'opposante :: CAMEROON

La libération provisoire de Florence TITCHO marque un tournant dans la crise post-électorale camerounaise. Après 82 jours de détention, la trésorière du MANIDEM retrouve enfin la liberté, offrant une lueur d'espoir dans un contexte politique tendu.

Cette enseignante au lycée technique de Koumassi avait été arrêtée le 25 octobre 2025 à Akwa, quartier commercial de Douala, par les forces de gendarmerie. Son interpellation s'inscrivait dans une vague d'arrestations visant les responsables de l'Union pour le Changement 2025, coalition soutenant Issa Tchiroma Bakary.

La détention politique de Florence TITCHO illustre parfaitement les dérives autoritaires du régime de Paul Biya. Pendant près de trois mois, cette militante de l'opposition a payé le prix de son engagement démocratique, privée de liberté sans procès équitable.

Son parti, le MANIDEM, n'a cessé de dénoncer ces arrestations abusives. L'organisation présidée par feu Anicet Ekane, décédé en détention le 1er décembre 2025, avait multiplié les appels à la libération de ses dirigeants emprisonnés.

Cette libération intervient dans un contexte particulièrement dramatique pour l'opposition camerounaise. La mort d'Anicet Ekane en garde à vue a provoqué une onde de choc internationale, poussant le Haut-commissaire des Nations unies aux droits humains à réclamer une enquête rigoureuse.

Les conditions de détention de Florence TITCHO soulèvent de nombreuses questions sur le respect des droits fondamentaux au Cameroun. Pendant 82 jours, cette mère de famille a vécu l'enfer carcéral, symbole d'une répression politique qui ne dit pas son nom.

Sa libération provisoire ne doit pas faire oublier que des dizaines d'autres militants restent emprisonnés. L'Union pour le Changement 2025 continue de réclamer la libération immédiate de tous les prisonniers politiques arrêtés depuis la présidentielle d'octobre 2025.

Cette affaire révèle l'ampleur de la crise démocratique que traverse le Cameroun. Entre arrestations arbitraires, répression des manifestations et mort suspecte en détention, le régime de Yaoundé multiplie les violations des droits humains.

Florence TITCHO peut désormais retrouver sa famille et reprendre ses activités d'enseignante. Mais son calvaire de 82 jours restera gravé dans les mémoires comme un symbole de résistance face à l'oppression.

Cette libération soulève une question cruciale : combien d'autres opposants devront encore subir de telles épreuves avant que la démocratie ne triomphe au Cameroun ?

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

#CamerounLiberte #FlorenceTITCHO #MANIDEM #OppositionCameroun #DroitsHumains

Lire aussi dans la rubrique POLITIQUE

Florence TITCHO libérée : fin d'un calvaire de 82 jours pour l'opposante
Visite du Prof Aba'a Oyono aux prisonniers politiques : un geste de solidarité
Élections 2026 au Cameroun : le dimanche 10 mai, scénario le plus probable
Une requête inédite pour la destitution de Paul Biya déposée
MRC de retour : Kamto vise la majorité aux élections locales 2026
Cavaye Yeguie Djibril absent : l'ombre de la maladie plane sur l'Assemblée
Cabral Libii à Etoudi : les dessous d’une visite qui divise l'opinion
Élections 2026 au Cameroun : Pourquoi le boycott est un piège pour le changement
Affaire Iyodi : le candidat qui avait acheté l'étiquette PDC traité d'escroc
Crise post-électorale: 142 personnes jugées au Tribunal militaire ce jeudi à Yaoundé (La liste)
Paul Biya reçoit les vœux du corps diplomatique au Palais de l'Unité
Prestation de serment historique pour l'Assemblée régionale du Nord-Ouest
Devenez Rédacteur

Les + récents

20:26
Florence TITCHO libérée : fin d'un calvaire de 82 jours pour l'opposante

Florence TITCHO libérée : fin d'un calvaire de 82 jours pour l'opposante
16:15
Bradley Marongo : Le Géant Kenyan qui Fascine la Génération Z

Bradley Marongo : Le Géant Kenyan qui Fascine la Génération Z
15:20
Affaire Momo : le ministre condamné qui défie la justice française

Affaire Momo : le ministre condamné qui défie la justice française
13:09
Service de production du complexe commercial blé d'or victime d'une cabale , le promoteur réagit

Service de production du complexe commercial blé d'or victime d'une cabale , le promoteur réagit
12:36
Maroua assoiffée : 15 ans d'attente pour les forages promis par Paul Biya

Maroua assoiffée : 15 ans d'attente pour les forages promis par Paul Biya

POLITIQUE :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

MBOU MBOU EMILE ancien Lion Indomptable...l'entretien avec Sopieprod
Christophe TAPA DE LA CCFNA dévoile les contours d'un événement fédérateur
PIERRE LECHANTRE en entretien avec Hilaire SOPIE
FESTAFRIC 2025 REPORTAGE SIGNE Hilaire SOPIE
Sa Majesté CECILE HENRIETTE installée ce jour à Paris

évènement

Vidéo

Assassinat d'Anicet Ekanè : les révélations de sa sœur
Valsero rend hommage à Anicet Ekanè et analyse le peuple camerounais à Bruxelles
Marianne Ekanè interpelle Nathalie Yamb
Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité

L'actualité en vidéo