Camer.be
Le nouveau Président Paul Biya choisit les réseaux sociaux.
CAMEROUN :: PRéSIDENTIELLE 2025

CAMEROUN :: Le nouveau Président Paul Biya choisit les réseaux sociaux. :: CAMEROON

Il a été élu pour un huitième mandat consécutif de 7 ans comme président De la République du Cameroun. Il vient à la tête de onze autres de ses concurrents parmi lesquels son ministre de la Formation Professionnelle Issa Tchiroma Bakary. 

Pour sa première adresse à ses électeurs, il a choisi son compte Twetter 

Après la proclamation par le Conseil Constitutionnel, les Camerounais étaient encore partagés entre la joie de ses partisans, les militants du Rassemblement Démocratique du Peuple Camerounais RDPC au pouvoir et les manifestations des partisans de l’opposition politique qui dénoncent une « victoire volée » Avec notamment un score de 53,66% des suffrages contre 35,19 % pour son principal challenger Issa Tchiroma Bakary qui a qualifié ce résultat de « mascara de électorale » il soutient à hue et à dia qu’il est le vainqueur, dénonce une fraude à haute échelle et appelle le peuple à « défendre sa victoire jusqu’au bout » 

Dans cette atmosphère de contestations populaires dans les grandes villes comme les régions et dont le bilan fait état des morts et des dégâts matériels, Paul Biya n’a pas attendu le moment solennel de la prestation de serment pour s’adresser à ses compatriotes.

Sans doute en raison de la gravité de la situation et les menaces d’une escalade de la violence. Aussi, sur son compte on peut lire « mes premières pensées vont à tous ceux qui ont inutilement perdu leurs vies, ainsi qu'à leurs familles, du fait des violences post-électorale »

Bien plus, comme ébauche de son programme politique pour son nouveau septennat qui commence avec la prestation de serment qui aura lieu dans les prochains jours, nouveau président invite ses concitoyens de regarder dans le même direction « La page de l'élection présidentielle étant tournée, je souhaite vivement qu'ensemble, nous nous engagions résolument à bâtir un Cameroun de paix, d'unité et de prospérité. Nous le devons bien à notre cher et beau pays »

Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp 

Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025

Le nouveau Président Paul Biya choisit les réseaux sociaux.
Réélection de Paul Biya : Le ministre Joseph LE félicite le Chef de l'État
Respect de l’État de droit : la Convergence Républicaine écrit à Issa Tchiroma Bakary
Revendications post électorales: Vagues de violences à Bafoussam
Tomaïno Ndam Njoya rejette les résultats de la présidentielle au Cameroun
Joshua Osih conteste l'élection et plaide pour des réformes et un Cameroun fédéral
Me Nsahlai Emmanuel: « Il est temps de se rassembler derrière le Président Paul Biya »
Election Présidentielle au Cameroun : Paul Biya gagne son 8e mandat sans convaincre.
Proclamation des résultats de l’élection présidentielle : Déclaration du président Etonde Etonde
Violences post-électorales à Garoua, Issa Tchiroma dénonce un assaut meurtrier
La réélection frauduleuse de Paul Biya plonge le pays dans une crise post-électorale
Ambiance à la veille de publication des résultats de la présidentielle dans nos villes (Up date)
Devenez Rédacteur

Les + récents

10:41
Le nouveau Président Paul Biya choisit les réseaux sociaux.

Le nouveau Président Paul Biya choisit les réseaux sociaux.
10:21
Lorsque les Revendications post-électorales se transforment en opportunités de vol

Lorsque les Revendications post-électorales se transforment en opportunités de vol
10:14
PRESIDENTIELLE 2025 EN COTE D’IVOIRE : Que va faire ADO de sa victoire ?

PRESIDENTIELLE 2025 EN COTE D’IVOIRE : Que va faire ADO de sa victoire ?
09:03
Réélection de Paul Biya : Le ministre Joseph LE félicite le Chef de l'État

Réélection de Paul Biya : Le ministre Joseph LE félicite le Chef de l'État
06:27
Respect de l’État de droit : la Convergence Républicaine écrit à Issa Tchiroma Bakary

Respect de l’État de droit : la Convergence Républicaine écrit à Issa Tchiroma Bakary

PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus

LE DéBAT

POINT DU DROIT

partenaire

Vidéo de la semaine

Dr Elie NKAMGUEU Discours HCCE France 2025
Effi market spot
MADO, ou l'art du beau...
Gala caritatif ADIVAS Août 2025
FACE À L'INVITÉ

évènement

Vidéo

Issa Tchiroma se proclame vainqueur et propose une transition pacifique
Fadimatou Iyawa à Bruxelles : sa colère contre la BAS et son déni de nationalité
59è Fête de la Jeunesse : Conseils d’un Aîné avec Me Charles Epée | Paix & Développement
Plongeon au cœur du SIBCA 2024 : Les coulisses du salon de la beauté afro
Cabral Libii : Son livre choc sur le Cameroun nouveau - Révélations exclusives à Bruxelles !

L'actualité en vidéo