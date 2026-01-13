Camer.be
Dr Ing Fréderic Djeuhon : le catalyseur de l’innovation créatrice à Bazou
Dr Ing Fréderic Djeuhon : le catalyseur de l'innovation créatrice à Bazou

Dr Ingénieur Fréderic Djeuhon est un homme intègre et multidimensionnel qui respire à plein poumon et inspire confiance. La reconduction comme président de la chambre des experts techniques du Cameroun traduit la confiance que les personnes éveillées et lucides placent en lui. 

A Bazou, où  cet ingénieur agroalimentaire  également nanti d’un doctorat officie comme maire depuis 2020, la physionomie de la cité a changé, son embellissement et ses mutations économiques ont été perceptibles en 2025. Stephane Kouayep Tchakoutio, une internaute originaire du coin  de couvrir le Dr Ing Fréderic Djeuhon d’une pluie d’éloges : « Vous avez ouvert les yeux du peuple durant votre mandature à travers la traçabilité, le compte rendu ainsi que le bilan annuel à travers le banquet républicain. Il y avait quoi avant ? Rien du tout. Tout se gérait comme des boutiques. 

Vous savez, lorsque l’on présente la lumière à une personne qui a passé plus de trois ans dans l'obscurité, l'émotion peut quelquefois être dangereuse. Sans complaisance et ambiguïté, monsieur le maire, vous avez mis la barre haute, très haute d'ailleurs. » Le maire de Bazou est loyal à l’endroit du Rdpc. Et tient toujours aux victoires de ce parti. Et pour l’élection présidentielle du 12 octobre  2025, il a soutenu Paul Biya. Qui paye ses dettes s’enrichit. Le maire de la commune de Bazou tient aussi au respect de ce principe. Endettée à hauteur d’environ un milliard avant la prise de fonction par son actuel maire, le Dr Ing Fréderic Djeuhon, cette commune a, depuis 2020, apuré plus du ¾ de cette dette. Elle est désormais  crédible auprès des bailleurs de fonds. « Nous avons trouvé 17 mois d’arriérés de salaires. Ils ont été apurés au point où nous devons seulement trois mois de salaires. Nous demandons aux employés communaux d’être engagés. Les gens ne vont plus laisser le travail de la commune pour aller faire leur champ et venir exiger d’être payés », dénonce le magistrat municipal. Son regard est porté vers la finalisation de  la construction d’un marché communal moderne à Bazou et des logements communaux afin que les fonctionnaires affectés sur place y vivent et consomment les produits et denrées commercialisés sur place. L’implication des 48 chefferies des zones urbaines et des 13 chefferies des zones rurales entrent dans cette logique. 
Célestine Ketcha Courtès : la force de la résilience et des victoires

La dame forte du département du Ndé n’a pas bouclé l’année 2025 dans l’ombre. Soutien constant de la Panthère Sportive du Ndé Sa, elle a poussé ses poulains à remporter le trophée 2025 de la finale de la coupe du Cameroun de football. Selon Me Gelis Gelis Djapom, c’est grâce aux conseils de la Reine-mère CKC que Brandon Fopa et les autres sont venus à bout de la Colombe sportive de Sangmelima, pour le plaisir des supporters au rang desquels Guy Tchouto(président du comité de soutien Ouest) et Willy Djiki (secrétaire général de la Psn Sa). 

Sur un autre plan,  Célestine Ketcha Courtès, ministre de l’Habitat et du Développement urbain, a fait parler d’elle en 2025. Son concept de mobilité urbaine a pris corps dans plusieurs villes camerounaises à l’instar de Douala, Yaoundé et Bafoussam. Elle  est également une figure politique majeure du RDPC dans le département du Ndé. Présidente de la section RDPC Ndé-Nord à Bangangté, elle a impulsé une dynamique forte au sein du parti, avec l’installation de plus de 100 sous-sections. Son leadership se traduit par des actions concrètes comme la rénovation de la Maison du Parti de Bangangté, financée à hauteur de près de 600 millions de FCFA, et l’organisation d’événements de grande envergure, notamment la célébration du  40e anniversaires du RDPC. Elle incarne un militantisme actif, prônant le réarmement moral des jeunes et la mobilisation autour du président Paul Biya, tout en consolidant l’unité et la discipline au sein de la base militante. 

La dimension internationale de Célestine Kétcha Courtés est incontestable. Après avoir dirigé de main de mettre la commune de Bangangté au point qu’elle soit certifiée par l’Organisation des nations unies en matière de respect des normes environnementales. Son savoir-faire managériale notamment son habilité en matière de techniques de négociation, tout comme sa résilience, sont des atouts qui permettent d’envisager son avenir politique avec audace.

