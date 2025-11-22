-
© Camer.be : Paul Moutila
- 22 Nov 2025 01:20:45
- |
- 457
- |
-
Crise post-électorale au Cameroun : l'Union Européenne pousse pour un Dialogue National Inclusif :: CAMEROON
L’Ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun et auprès de la Guinée Équatoriale, Jean-Marc Châtaigner, a tenu une audience cruciale ce jeudi 20 novembre 2025 à Yaoundé. L’objectif de cette rencontre avec Me Akere Muna, figure emblématique de l'opposition et avocat de renom, accompagné d’une délégation d’acteurs de la société civile et de la sphère politique nationale, était d’évaluer la perception de la délicate situation socio-politique que traverse actuellement le pays.
Cette initiative de la diplomatie européenne intervient dans un contexte de tensions aiguës, caractérisé par une crise post-électorale persistante, des revendications de transparence électorale non satisfaites, et des épisodes de violences et de répression qui ont marqué le scrutin présidentiel d'octobre 2025. L'Union européenne, par la voix de son représentant, souligne ainsi son inquiétude face à une instabilité potentielle qui pourrait affecter l'ensemble de la sous-région.
L’échange a mis en lumière les préoccupations majeures des acteurs de l’opposition et de la société civile, notamment les atteintes aux droits de l'Homme dénoncées par plusieurs ONG internationales comme Amnesty International et Human Rights Watch. Le pays est confronté à des défis systémiques, allant de la crise sécuritaire dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à une malgouvernance et une corruption endémiques, des thèmes que Me Akere Muna porte depuis longtemps dans son action politique et citoyenne. La délégation a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des mécanismes concrets pour sortir de l'impasse politique et restaurer la confiance des citoyens, qui est profondément ébranlée par le sentiment que leur volonté exprimée dans les urnes a été confisquée.
Au cœur des discussions, la recherche des voies et moyens de favoriser un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes a constitué un point central. L’Ambassadeur Châtaigner a réaffirmé l'engagement de l'Union Européenne à soutenir les efforts qui visent à préserver la stabilité et la cohésion nationale du Cameroun. Cette démarche s'inscrit dans le cadre plus large de l'Accord de Samoa, le nouveau socle de coopération entre l'UE et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), entré provisoirement en vigueur en janvier 2024.
Cet accord, successeur de celui de Cotonou, met un accent renouvelé sur des priorités partagées, dont la promotion des valeurs démocratiques et le respect des droits fondamentaux. L'audience confirme le rôle de l'Union Européenne en tant que partenaire clé et acteur influent dans la recherche de solutions politiques durables, privilégiant l'apaisement par la concertation plutôt que l'escalade par la confrontation. La pression internationale s'accentue sur le gouvernement pour qu'il s'engage urgemment dans une médiation nationale véritable.
Pour plus d'informations sur l'actualité, abonnez vous sur : notre chaîne WhatsApp
Lire aussi dans la rubrique PRéSIDENTIELLE 2025
Les + récents
Contestation de Tchiroma Bakary : Atanga Nji soutient l'Ordre face à la Ville Morte à Bafoussam
Crise post-électorale au Cameroun : l'Union Européenne pousse pour un Dialogue National Inclusif
L’exil nigérian d’Issa Tchiroma Bakary, un opposant en sursis
Scandale ELECAM : 1,2 Million de Voix Volées à Issa Tchiroma selon Daniel Essissima
Libération d'Aboubakar Ousmane Mey : Soulagement et Enjeux de Pouvoir au Cameroun
PRéSIDENTIELLE 2025 :: les + lus
Issa Tchiroma revendique la victoire présidentielle au Cameroun
- 13 October 2025
- /
- 12700
Issa Tchiroma Bakary : la voix du peuple face au pouvoir au Cameroun
- 04 October 2025
- /
- 7460
LE DéBAT
Afrique : Quel droit à l'image pour les défunts au Cameroun ?
- 17 December 2017
- /
- 214986
POINT DU DROIT
La problématique du changement de nom en droit comparé
- 20 April 2019
- /
- 207889