Crise post-électorale au Cameroun : l'Union Européenne pousse pour un Dialogue National Inclusif
Crise post-électorale au Cameroun : l'Union Européenne pousse pour un Dialogue National Inclusif

L’Ambassadeur de l’Union européenne au Cameroun et auprès de la Guinée Équatoriale, Jean-Marc Châtaigner, a tenu une audience cruciale ce jeudi 20 novembre 2025 à Yaoundé. L’objectif de cette rencontre avec Me Akere Muna, figure emblématique de l'opposition et avocat de renom, accompagné d’une délégation d’acteurs de la société civile et de la sphère politique nationale, était d’évaluer la perception de la délicate situation socio-politique que traverse actuellement le pays.

Cette initiative de la diplomatie européenne intervient dans un contexte de tensions aiguës, caractérisé par une crise post-électorale persistante, des revendications de transparence électorale non satisfaites, et des épisodes de violences et de répression qui ont marqué le scrutin présidentiel d'octobre 2025. L'Union européenne, par la voix de son représentant, souligne ainsi son inquiétude face à une instabilité potentielle qui pourrait affecter l'ensemble de la sous-région.

L’échange a mis en lumière les préoccupations majeures des acteurs de l’opposition et de la société civile, notamment les atteintes aux droits de l'Homme dénoncées par plusieurs ONG internationales comme Amnesty International et Human Rights Watch. Le pays est confronté à des défis systémiques, allant de la crise sécuritaire dans les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest à une malgouvernance et une corruption endémiques, des thèmes que Me Akere Muna porte depuis longtemps dans son action politique et citoyenne. La délégation a insisté sur la nécessité de mettre en œuvre des mécanismes concrets pour sortir de l'impasse politique et restaurer la confiance des citoyens, qui est profondément ébranlée par le sentiment que leur volonté exprimée dans les urnes a été confisquée.

Au cœur des discussions, la recherche des voies et moyens de favoriser un dialogue constructif entre toutes les parties prenantes a constitué un point central. L’Ambassadeur Châtaigner a réaffirmé l'engagement de l'Union Européenne à soutenir les efforts qui visent à préserver la stabilité et la cohésion nationale du Cameroun. Cette démarche s'inscrit dans le cadre plus large de l'Accord de Samoa, le nouveau socle de coopération entre l'UE et les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP), entré provisoirement en vigueur en janvier 2024.

Cet accord, successeur de celui de Cotonou, met un accent renouvelé sur des priorités partagées, dont la promotion des valeurs démocratiques et le respect des droits fondamentaux. L'audience confirme le rôle de l'Union Européenne en tant que partenaire clé et acteur influent dans la recherche de solutions politiques durables, privilégiant l'apaisement par la concertation plutôt que l'escalade par la confrontation. La pression internationale s'accentue sur le gouvernement pour qu'il s'engage urgemment dans une médiation nationale véritable.

